Helfer finden weniger Müll als zunächst befürchtet

Groß-Rohrheim.Bereits zum zweiten Mal fand die bundesweite Aktion „Rhine Clean Up“ statt. Von der deutsch-schweizer bis zur deutsch-niederländischen Grenze waren am Samstag entlang des Rheins wieder Zehntausende ehrenamtliche Helfer unterwegs. Ihr Ziel: Die Ufer entlang des Rheins nach gestrandetem Müll abzusuchen und diesen dann zu entsorgen.

Im vergangenen Jahr haben rund 10 000 Menschen aus 59 Städten und Gemeinden rund 100 Tonnen Müll gesammelt. Dieses Mal hatte das Organisationsteam das Ziel ausgegeben, dass 20 000 Menschen aus 100 Kommunen mitmachen, um rund 200 Tonnen Müll einsammeln zu können.

Um 10 Uhr trafen sich die freiwilligen Helfer am Parkplatz am Rhein. Bürgermeister Rainer Bersch staunte nicht schlecht, als statt der gemeldeten 34 dann über 50 Helfer gekommen waren. Darunter waren auch Kinder und Jugendliche. Neben einigen Kommunalpolitikern aller Fraktionen im Gemeindeparlament waren auch die Kerweborsch mit einem eignen Helferteam zur Stelle. 2,2 Kilometer Rhein – von der Gernsheimer bis zur Bibliser Gemarkungsgrenze – galt es von Müll und Unrat zu säubern. Dazu wurden sechs Teams gebildet.

Allerdings durften die Helfer nicht überall hin. Die steinerne Uferböschung war tabu: „Das ist ein Problem. Zum einen aus Sicherheitsgründen. Aber es handelt sich hier größtenteils auch um ein Naturschutzgebiet, und das darf nicht betreten werden“, hatte Bürgermeister Bersch den Teilnehmern erklärt.

Dann machten sich die Teams auf den Weg zu ihren jeweiligen Abschnitten. Gefunden wurde letztlich erstaunlich wenig Müll. Weniger, als so mancher im Vorfeld erwartet hatte. Zwar füllten die Plastiksäcke samt Inhalt schon eine ganze Rolle, doch es waren letztlich überschaubare Mengen an Unrat. Auch wurde nichts Besonderes an Müll gefunden. „Neben Plastik war da vor allem Holztreibgut und auch mal ein Stahlseil, das vermutlich von einem Schiff stammt“, sagte Bersch.

Flaschenpost aufgetaucht

Eine Besonderheit gab es aber dennoch – und die hatte nichts mit Müll zu tun. Eine Gruppe fand eine Flaschenpost. Die war von einem zehnjährigen Jungen vor einigen Wochen in Mannheim in den Rhein geworfen worden. Und in Groß-Rohrheim lag sie nun am Ufer und wartete darauf, gefunden zu werden. Der Junge hatte seine Telefonnummer angegeben und darum gebeten, dass der Finder sich bei ihm meldet und dann die Flasche wieder in den Rhein wirft. Das haben die Helfer auch gemacht.

Als verbesserungswürdig beschrieb Bürgermeister Bersch allerdings die Organisation dieser ehrenamtlichen Aktion. Er habe das Team von Rhine Clean Up mehrfach angeschrieben und um Unterstützung und Informationen gebeten. Doch niemand habe sich zurückgemeldet. Auch die versprochenen Handschuhe und Müllbeutel seien nie in Groß-Rohrheim angekommen. „Das hat dann eben die Gemeinde übernommen. Es geht ja letztlich auch um die gute Sache.“

