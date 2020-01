Holdefehr setzt auf den Teamgeist

Goß-Rohrheim.Den Start ins neue Jahr hatten sich die Handballer des TV Groß-Rohrheim anders vorgestellt: Nach zwei bitteren Niederlagen ist die Abstiegsgefahr größer denn je. Andererseits: Die Leistungen des TVG stimmten, es fehlten beim 29:30 zuletzt in Büttelborn ebenso wie zuvor beim 32:33 gegen Tabellenführer Hanau nur Nuancen zum Punktgewinn. „Wir haben gezeigt, dass wir mithalten können“, meint Trainer Sascha Holdefehr, der sich nun im Heimspiel gegen den TV Gelnhausen II (Sonntag, 16 Uhr) etwas ausrechnet: „Auf dem Papier sind wir gegen den Dritten natürlich Außenseiter. Aber trotz der letzten Niederlagen sind wir gut drauf und wollen das in eigener Halle auch zeigen.“

Im Hinspiel gegen den TV standen die Ried-Handballer beim 16:30 auf verlorenem Posten. Vor allem, weil Torjäger Andreas Ochs schon nach zehn Minuten nicht mehr mitwirken konnte. „Inzwischen sind wir auch als Team weiter. Ich denke nicht, dass uns solch ein Auftritt noch einmal passieren wird“, ist Holdefehr überzeugt. Gleichzeitig weiß er auch, dass Ochs nach wie vor Dreh- und Angelpunkt der Mannschaft ist. „Obwohl die meisten Gegner ihn in Manndeckung nehmen oder zumindest besonders auf ihn achten, macht er Woche für Woche seine Tore und zeigt richtig starke Leistungen“, lobt der Trainer seinen Routinier, der mit 160 Treffern aus 15 Spielen mit weitem Abstand Rang eins der Torschützenliste einnimmt.

Auf Ochs sowie Niklas Fries und Till Haas wird es auch am Sonntag ankommen. „Aber natürlich nicht nur. Es geht wieder darum, als Mannschaft aufzutreten, so wie es uns in den letzten Wochen gelungen ist“, erklärt Holdefehr, den erneut personelle Probleme plagen: Alle drei Torhüter sind angeschlagen. Definitiv fehlen wird zudem der beruflich verhinderte Oliver Sziebert und bei Felix Stumpf bleibt abzuwarten, wie sich seine Knöchelverletzung auswirkt. Jonas Ehlert ist als Schiedsrichter unterwegs, könnte aber während der Partie zum Kader hinzustoßen. „Dann haben wir natürlich noch unsere drei Langzeitverletzten, womit wir erneut recht dünn besetzt sind“, sieht Holdefehr den größten Unterschied zu Teams wie Hanau, Büttelborn und auch Gelnhausen in der Breite des Kaders. So rechnet der Übungsleiter beim Gegner mit dem Einsatz einiger Drittliga-Spieler, die mit der ersten Mannschaft des TVG bereits am Samstag am Ball sind.

Um Alternativen auf der Bank zu haben, nimmt Holdefehr wieder Akteure aus der eigenen Jugend dazu: Marcel Bangert (Leistenverletzung) und Jan Wiedemann haben bereits Landesliga-Luft geschnuppert. Eventuell gibt ein Eigengewächs sein Debüt: Jan Fries wurde am Dienstag 17 Jahre alt und die Formalitäten für einen Einsatz im Männerteam sind erledigt. Damit könnte der jüngere Bruder von Niklas und Sohn des TVG-Urgesteins Andreas Fries die Familientradition fortsetzen. me

© Südhessen Morgen, Samstag, 01.02.2020