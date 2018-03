Holdefehr warnt

Anzeige

Fehlen wird aber definitiv Manuel Kohl, der sich vor zehn Tagen im Training erneut am Knie verletzte. Nach ersten Untersuchungen konnte aber etwas Entwarnung gegeben werden. Die Bänder und vor allem das Kreuzband scheinen stabil, lediglich der Meniskus ist gequetscht. „Manuel hat Spritzen bekommen und meinte schon, dass es recht gut geht“, ist Holdefehr erleichtert. Das Dornheim-Spiel kommt allerdings zu früh und auch eine Woche später gegen Weiterstadt plant der Coach noch nicht mit seinem Leistungsträger: „Aber vielleicht bekommen wir ihn dann zu den schweren Spielen in Eberstadt und zu Hause gegen unseren hartnäckigsten Verfolger Lorsch wieder fit. Doch bis dahin“, so betont der TVG-Coach, „ist es noch ein langer Weg. Wir tun gut daran, weiter von Spiel zu Spiel zu schauen und uns auf unsere Leistung zu konzentrieren“. So hat er seine Mannschaft intensiv auf die Dornheimer mit ihrem torgefährlichen Rückraum eingestellt.

Hauptaugenmerk liegt auf Disca

Ihr Hauptaugenmerk müssen die Groß-Rohrheimer dabei auf den großgewachsenen Marius-Catalin Disca legen, der vom TV Büttelborn nach Dornheim zurückkam und zuletzt gegen Bensheim mit acht Feldtoren seine Klasse zeigte. Aber auch Christian Leuthäußer auf Rückraum-Mitte und Linkshänder Dominik Schäfer können der gegnerischen Deckung das Leben sehr schwer machen. „Das ist eine gute Truppe, die ich in der Tabelle eigentlich auch weiter oben erwartet hatte“, hat Holdefehr Respekt vor Dornheim/Groß-Gerau, lässt aber an der eigenen Zielsetzung keine Zweifel: „Wir spielen zu Hause, da müssen wir gewinnen.“ me

