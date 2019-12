Hopp-Stiftung soll Winterrasenplatz fördern

Groß-Rohrheim.Der Sport- und Kulturausschuss in Groß-Rohrheim beriet erneut über den Investitionszuschuss des Landes Hessen und was mit den 750 000 Euro passieren soll.

Für den Bereich Sportstätten – also den Winterrasenplatz, den Bewegungsparcours und das Kleinspielfeld – waren 250 000 Euro veranschlagt worden. Ein Planungsbüro kam aber auf wesentlich höhere Kosten. So kam der Gedanke auf, sich bei der Dietmar Hopp-Stiftung zu bewerben. „Dafür benötigt die Stiftung aber einigermaßen genaue Zahlen, mit welcher Summe sich die Gemeinde selbst einbringt“, erklärte Bürgermeister Rainer Bersch. Erst dann könne bei der Stiftung über einen Zuschuss beraten werden. So sollen – und hier waren sich alle einig – 330 000 Euro für diese Maßnahme in den Investitionshaushalt eingestellt werden. Sollte die Dietmar Hopp-Stiftung bereit sein, den Bereich Sportstätten größtenteils zu finanzieren, bliebe noch Geld übrig für die anderen Maßnahmen.

Und auch die werden teurer als geplant. Bersch präsentierte die ganz frisch vom Architekten vorgelegten Planungen für die Allee. Hier wünscht sich der Arbeitskreis Bauernmarkt eine Toilettenanlage sowie ein festes Gebäude mit Unterstand. Der Pavillon soll Platz bieten für die Kuchentheke. An den Verkaufsraum mit Bedientheke angrenzen soll ein Lagerraum.

Für all dies reichen die veranschlagten 100 000 Euro aber nicht aus. Die eine Planungsvariante kostet 193 000 Euro, die andere 235 000 Euro. Das Ganze soll nun in den Fraktionen beraten werden. mibu

