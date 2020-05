„Ich vermisse die Schule sehr“

Groß-Rohrheim.Das hören Lehrer doch ganz besonders gerne: dass die Schüler den Unterricht und somit auch die Schule vermissen. Und sie sagen es auch ganz deutlich. So geschehen am Mittwochvormittag in der Groß-Rohrheimer Lindenhofschule. In Coronazeiten gehörte zum sogenannten Shut-Down auch die Schließung der Schulen.

Während Abiturienten und Abschlussklassen davon ausgenommen sind, so zeigt sich die Situation bei den Grundschülern recht dramatisch. Das lange Warten und das Leben Zuhause, ausschließlich mit der Familie, ist auf die Dauer dann doch etwas langweilig. Und um den Kontakt mit den Schülern möglichst problemlos bei Einhaltung aller Schutzmaßnahmen aufrecht zu erhalten, hatten die Lehrerinnen der Lindenhofschule die Idee mit der Hofsprechstunde.

Den Auftakt machten am Mittwoch die Drittklässler. Alle anderen werden in den nächsten Tagen folgen. Dabei kann es für die Viertklässler demnächst nun doch loszugehen. Vom hessischen Kultusministerium war zu hören, dass diese ab dem 18. Mai wieder die Schulbank drücken dürfen.

In 15-minütigem Abstand gab es für die Grundschüler die Gelegenheit, sich mit der Klassenlehrerin zu unterhalten. „Ich vermisse die Schule doch sehr“, sagte beispielsweise Lia aus der Klasse 3 b. „Und wir vermissen euch auch“, war die Antwort der Klassenlehrerin. Neben der Weitergabe neuer Hausaufgaben vor allem in den Fächern Deutsch, Mathe, Sachunterricht und Englisch standen vor allem Gespräche über das alltägliche Leben der Kinder im Mittelpunkt.

Vom Tagesablauf berichtet

So wollte etwa Schulleiterin Christiane Ritzert von einer Schülerin wissen, wie denn ihr Tagesablauf ist. Sie erfuhr unter anderem, dass die Kinder sich gefreut haben, dass die Spielplätze wieder geöffnet sind. Außerdem stehen daheim Gesellschaftsspiele wieder hoch im Kurs, oder es wird gemeinsam gekocht oder gebacken.

Andere bereiten sich schon jetzt auf die warme Jahreszeit vor. Es wurde ein Trampolin und Pool für den Garten bestellt. Aber trotz alledem fehlen den Kindern – neben sozialen Netzwerken – die echten sozialen Kontakte, manchmal herrscht auch Langeweile. Und das Lernen zu Hause klappt nicht immer. „Viele Schüler, die mit den Eltern lernen, glauben den Ratschlägen von Mutter und Vater nicht. Wenn es von der Lehrerin kommt, ist es aber was anderes“, sagt Ritzert schmunzelnd. Sie hörte den Vorwurf einige Male von ihren Schülern. Die waren auch meist alleine gekommen – und konnten so ganz ehrlich antworten und erzählen.

Einige Eltern sind derzeit zuhause im Home Office, erzählen die Kinder ihrer Klassenlehrerin Christine Jakob. Sie macht sich auch schon Gedanken über die kommenden Wochen. Normalerweise stünden in den Tagen vor Beginn der Sommerferien wieder jede Menge Veranstaltungen an: Ausflüge, Projektwoche, Klassenfahrten, Klassenfeiern oder auch die Verabschiedung der Viertklässler. All das bleibt bis auf weiteres verboten.

Und ob es im August dann im neuen Schulstandort eine Einschulungsfeier im klassischen Sinn gibt, das weiß derzeit noch niemand, so die Schulleiterin. Sollte die Schule nach Pfingsten dann für alle Klassenstufen geöffnet werden, so ist ein normaler Unterricht nur im Schichtbetrieb – an verschieden Tagen zu verschieden Uhrzeiten – möglich.

Alleine, um alle Schutzmaßnahmen und Auflagen einzuhalten, ginge das gar nicht anders. Dazu reicht die Raum- und Personalkapazität nicht aus. „Daher lassen Schulamt und Kultusministerium den Schulleitungen hier auch freie Hand in der Organisation“, fügte Ritzert abschließend an.

