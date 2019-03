Im Hochzeitsgarten wachsen jetzt 231 Bäume

Groß-Rohrheim.„Wir haben schon drauf gewartet, wann der Aufruf kommt, da wir unbedingt mitmachen wollten“, verrieten Silke und Klaus Bauer. Als eines von drei Hochzeitpaaren, die sich 2018 das Ja-Wort gaben, pflanzten sie symbolisch einen Baum im Groß-Rohrheimer Hochzeitswald. Auch das Ehepaar Waltraud und Helmut Henzel setzte einen Baum in die Erde. Doch nicht als Frischvermählte: 65 Jahre sind die beiden verheiratet, sie feierten 2018 Eiserne Hochzeit. „Leider sind es in diesem Jahr wenige Ehe- und Jubelpaare, die einen Baum pflanzen wollen, vier an der Zahl“, bedauerte Groß-Rohrheims Bürgermeister Rainer Bersch.

Ahorn wegen Antrag in Kanada

„Wir konnten es kaum abwarten“, schmunzelte Familie Bauer, sie hatte sich – wie Ute und Thomas Matthes und das Ehepaar Henzel – einen Ahornbaum ausgesucht. „Klaus hat mir in Kanada den Heiratsantrag gemacht und auf der Flagge von Kanada ist ja das Ahornblatt zusehen“, erzählte Silke Bauer. Mit dem Baum in Groß-Rohrheim würde sich damit ein Kreis schließen.

Waltraud und Helmut Henzel sowie das Ehepaar Matthes entschieden sich aus praktischen Gründen für den Ahorn. „Ein robuster Baum, der gut hierher passt“, lautete die Antwort. Michelle und Nico Franchino hatten sich dagegen einen Kirschbaum ausgesucht. „Obstbäume auf der Anlage sind auch immer schön, vor allem, wenn sie blühen“, fand Bürgermeister Bersch. Natürlich müssten Obstbäume mehr von den Pflanzern gepflegt und geschnitten werden, wenn diese einen guten Ernteertrag erbringen sollen.

Die Ehepaare konnten der Gemeinde ihre Vorschläge für einen Baum mitteilen, diese wurden zentral in einer Baumschule geordert. Die Bezahlung übernehmen die Paare, und sie legen auch Hand bei der Einpflanzung an. Wobei es ihnen leicht gemacht wird. Der Bauhof hebt das Erdloch aus und platziert den Baum darin. Aber einbuddeln müssen die Paare ihre Bäume schon selber.

„Es ist schon unser zweiter Baum hier auf der Wiese“, so Waltraud Henzel. Zur Goldenen Hochzeit haben sie schon mal einen gepflanzt, zur Diamanthochzeit hätten sie es leider verpasst. Doch zur Eisernen Hochzeit gibt es wieder einen. „Insgesamt stehen hier nun 231 Bäume, die Hochzeitspaare gepflanzt haben“, freute sich Bersch. An allen Bäumen weist ein Schild darauf hin, welches Paar ihn gepflanzt hat und wann es geheiratet hat. str

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.03.2019