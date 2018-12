Jahresplan steht

Groß-Rohrheim.An jedem ersten Dienstag im Monat lädt die Musikkiste Groß-Rohrheim zur Offenen Bühne in der Gaststätte Zorbas in der Kornstraße ein. Jeder, der ein Instrument spielt, singen kann, ein Gedicht vortragen oder die Gäste zum Singen animieren möchte, bekommt die Chance, seine Talente vor Publikum zu präsentieren. Viele Termine für das kommende Jahr sind bereits vergeben.

Jede Stilrichtung ist willkommen: Folk, Blues, Comedy, Jazz, Rap, Rock, Klassik, Techno oder Volksmusik – nach Möglichkeit unplugged oder mit verhaltener Verstärkung, so dass sich die Kneipengäste unterhalten können, wie die Organisatoren betonen.

Jeder Künstler und jede Band kann in einem zeitlichen Rahmen von etwa 20 Minuten vier Stücke darbieten. Wenn die Bühne nicht so stark frequentiert ist, kann der Rahmen auch bis 45 Minuten ausgedehnt werden. Rein akustische Acts werden von der Musikkiste anmoderiert. Außerdem stellen die Organisatoren die akustischen Acts an den Anfang des Programms, da dann Spannung und Konzentration noch höher seien als gegen Ende.

Sessions sind erwünscht, stilübergreifendes Zusammenspiel, spontane Performances sind spannend und abwechslungsreich. Allen Künstlern steht eine zwölfkanalige P.A.-Anlage, ein Stage-Piano und ein Sonor-Schlagzeug zur Verfügung.

Folgende Termine hat die Musikkiste bereits festgezurrt:

5. Februar: Offene Bühne mit Markus Neeb und Thomas Beschorner, Manfreds Bluestrail, Chiara und Marc, Alias Eye.

5. März: Offene Bühne mit dem Gitarrenkurs des Jugendhauses, B1, Sarah,Vincent und Martin, Rosebud.

2. April: Offene Bühne Tom Matthes, JAZZ:IT.

7. April: Gitarrenzauber mit Mike Dawes, Martin Harley, Alex Auer Trio, Steph MacLeod, Petteri Sariola.

7. Mai: Offene Bühne mit The lazy tunes.

26. Mai: Workshop und Konzert mit Michael Sagmeister und Antonella d‘Orio.

4. Juni: Offene Bühne mit Marco Pleil.

2. Juli: Offene Bühne.

August: Sommerpause.

17. August: Rock am Grill.

3. September: Offene Bühne.

1. Oktober: Offene Bühne.

5. November: Offene Bühne.

3. Dezember: Offene Bühne.

© Südhessen Morgen, Freitag, 28.12.2018