Janice Dixon tritt auf

Wattenheim.Janice Dixon und John Stowell haben erstmals 2013 bei der Jazznacht in der Groß-Rohrheimer Kirche musiziert. Eine spontane Session von 15 Minuten, die den Zuhörern als magischer Moment in Erinnerung blieb. Am Sonntag, 20. Oktober, kommen beide zum Jazzfrühschoppen in die Kulturscheune in Wattenheim, Rheinstraße 40. Beginn ist um 11 Uhr, der Eintritt kostet 12 Euro.

Janice Dixon ist eine international gefeierte New Yorker Sopranistin und singt an allen großen deutschen Opernhäusern. Die war fast 20 Jahre als Solistin am Nationaltheater Mannheim engagiert. Sie hat sich auch dem Liedgesang und dem Jazz verschrieben. Kartenreservierung bei Adrian Steier-Bertz steier-bertz@web.de oder bei Eberhard Petri Eberhard.Petri@gmx.de.

John Stowell ist einer der besten Jazzgitarristen weltweit. Er hat einen eigenen Stil entwickelt, der lineares und akkordisches Spiel verschmilzt.

Mit dabei ist die Formation Triango, die Astor Piazzola in neuem Gewand spielt. Zu dem Projekt gehören drei langjährige musikalische Weggefährten Michael Distelmann (Kontrabass), Sylvia Schade (Violine) und Christoph Kühnel (Klavier).

Als Opener spielt das P-Trio Eigenkompositionen von abstrakt bis schön in atypischer Trio-Besetzung. Michael Distelmann (Kontrabass) hat mit Barockorchestern die Welt bereist, bevor er seine Liebe zum Jazz entdeckte. Eberhard Petri hat mal klassisch Jazz gelernt und ist musikalisch immer noch auf Entdeckungsreise. Ralf Keidel (Querflöte) lernte die Spielweisen des Jazz bei Stephanie Wagner und Uli Partheil und in zahlreichen Workshopbands der Jazz Conceptions. red

