Jazzfestival wieder in der Kirche

Groß-Rohrheim.Coole Klänge und altes Gemäuer: Das Rohrheimer Jazz-Event kann endlich wieder zurückkehren in die evangelische Kirche. In der Tradition des „All night jazz“ haben sich die Organisatoren aus der evangelischen Kirche neu aufgestellt und laden nun am Sonntag, 8. Dezember, von 15 bis 22 Uhr zum Adventsjazz ein. Beibehalten wurde das Konzept: Profis und Amateure kommen zusammen, nicht nur bei der Session zum Abschluss. Das Publikum kann eine entspannte Jazzparty mit Kaffee, Kuchen und kleinen Köstlichkeiten feiern. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Krippenspiel neu erzählt

Es sind wieder spannende Musikgruppen am Start. Der Trompeter Matthias Schriefel ist einer der Shooting Stars der internationalen Jazzszene. Er kommt mit zwei herausragenden Musikern: Kalle Mathiesen aus Dänemark und Johannes Bär aus Österreich. Sie lassen überliefertes Weihnachtsgut ganz neu erklingen und führen ein Krippenspiel auf.

Der Darmstädter Jazzbassist Jürgen Wuchner bringt den Saxophonisten Ulli Jünemann und den Schlagzeuger und Ballaphonspieler Bülent Ates mit zum Jazzevent. Sie spielen Wuchners Kompositionen, die während eines Aufenthalts im Senegal entstanden sind.

Das Art hoc music ensemble entstand aus der „Johannes Bauer Workshop Band“. Die Improvisation ist das Hauptelement, die Stücke werden kollektiv erarbeitet. Die Mitglieder spielen in diversen Formationen und haben in unterschiedlichen Stilrichtungen Erfahrung, so werden stets neue Ideen eingebracht, die für ein abwechslungsreiches Programm garantieren. Im Stammensemble wirken Bernhard Gehrke, Ronald Geist, Doris Lenz, Marion Möhle, Norbert Paul, Juliane Harbarth und Gorgo Schäfer mit.

Die Band CON:FUSION interpretiert in ihrem Programm die Titel ihrer Helden Herbie Hancock, Miles Davis, Wayne Shorter, Lee Ritenour, Tom Scott, Djavan, Pat Metheney, Oregon, Steps Ahead und spielt Eigenkompositionen. Zur Besetzung zählen Christian Beckhaus, Frank Heidrich, Oliver Mann, Frank Dieckmann und Robert Schell.

Das P-Trio spielt Eigenkompositionen von abstrakt bis schön in atypischer Trio-Besetzung. Michael Distelmann (Kontrabass) hat schon mit Barockorchestern die Welt bereist, bevor er seine Liebe zum Jazz entdeckte. Eberhard Petri hat mal klassisch Jazz gelernt und ist musikalisch immer noch auf Entdeckungsreise. Ralf Keidel (Querflöte) lernte die Spielweisen des Jazz bei Stephanie Wagner und Uli Partheil und in zahlreichen Workshopbands der Jazz Conceptions.

Die Jazzformation Cluster V lotet die Balance von Interaktion und Eigenständigkeit der fünf Instrumentalisten aus und erschafft damit inspirierende Klanglandschaften. Dabei ist das Ergebnis eine Verbindung von groovebetonten Funk- & Latin-Elementen mit ohrgängigen Melodielinien, vorwiegend aus eigener Feder, garniert mit Improvisationen.

Als Committee Orchestra eröffnen die Organisatoren des Jazzfestivals aus Groß-Rohrheim und dem hessischen Ried die Session ab 21 Uhr. Es wirken Donna Gruber, Farzin Javaheri, Adrian Steier-Bertz, Eberhard Petri und viele andere mit. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 06.12.2019