Jazzherbst mit bekannten Stars

Groß-Rohrheim.Die Musikkiste Groß-Rohrheim plant mit der Kulturscheune Wattenheim sowie mit der evangelischen Kirchengemeinde und der Musikschule in Groß-Rohrheim einen Jazzherbst, der es in sich hat: mit großen Stars, regionale Bands, hochkarätige Workshops und Sessions für Amateure.

Los geht’s mit der After Work Session am Freitag, 11. Oktober, 18 Uhr, in der Kulturscheune. Workshops mit Janice Dixon und John Stowell finden am Samstag, 19. Oktober, 14 bis 18 Uhr, im evangelischen Jugendhaus statt. Darauf folgt ein Jazzfrühschoppen mit Janice Dixon, John Stowell, dem Trio Triango und dem P-Trio am Sonntag, 20. Oktober, 11 Uhr, in der Kulturscheune. Jazz Night & Day heißt es am Sonntag, 8. Dezember, 15 Uhr, in der evangelischen Kirche. red

© Südhessen Morgen, Montag, 07.10.2019