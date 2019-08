Jubiläumsfeier und Funzelabend

Groß-Rohrheim.Die Sänger des FC-Quartetts laden anlässlich ihrer Jubiläumsfeier zu einem Liederabend am Freitag, 20. September, in der Katholischen Kirche in Groß-Rohrheim ein. Der Liederabend wird zusammen mit dem Gesangverein Liederkranz und dem Kirchenchor in der Katholischen Kirche in Groß-Rohrheim stattfinden. Es werden leckere Kleinigkeiten im Pfarrsaal angeboten. Beginn des Abends ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Der Funzelabend ist nun schon seit vielen Jahren ein Stück der Kultur in Groß-Rohrheim. Unter dem Motto „Best of Funzelabend“ bringen die Sänger einen unterhaltsamen Rückblick auf die schönsten Momente der langen Tradition. Startschuss für das Essen vom Grill und den Funzelabend ist am Samstag, 28. September, um 18 Uhr in der Rathausscheune. Karten sind bei den Sängern zum Preis von 8 Euro erhältlich. red

