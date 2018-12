Jürgen Stay zeigt den Bahnhof der 60er Jahre

Groß-Rohrheim.Schon als Kind war Jürgen Stay von Eisenbahnen fasziniert. Sein Großvater war Heizer auf einer Dampflok und sagte früher oft: „Lass den Jungen in die Feuerbüchse gucken!“ So entwickelte sich früh seine Leidenschaft. Der Bau von Modellbahnen wurde sein Hobby – auch nach realen Abbildungen. So ist der Groß-Rohrheimer Bahnhof aus den 60er Jahren derzeit in der Eulen-Apotheke zu sehen.

Angefangen hat Stay damals mit Bausätzen der „Fallerhäuschen“. Daraus entwickelte sich die Idee, nach Vorbildern zu arbeiten und etwas nachzubauen. „Ein Freund sagte, dass diese Häuschen aus der Packung doch langweilig sind“, erinnert sich Stay. So machte er den Groß-Rohrheimer Bahnhof zu seinem Projekt. Es wurden Fotos gesucht und aufgenommen, grobe Skizzen angefertigt und alles ausgemessen, um eigene Baupläne zu erstellen. Bilder aus dieser Zeit sind bei der Ausstellung in der Apotheke zu finden und runden den Blick in die Vergangenheit ab.

Waren über die Rampe entladen

„Das Empfangsgebäude stand bereits in seiner heutigen Form, hatte darüber hinaus noch einen Anbau in Fachwerkbauweise für die Stückgutabfertigung. Der Zugang zu den Bahnsteigen erfolgte ebenerdig durch Überwege an den Gleisen“, berichtet Modellbauer Stay. Er selbst habe als Kind mit Freunden oft auf dem Bahnhofsgelände gespielt. Der Vater eines Freundes war im Stellwerk tätig, so bekam er auch hier Einblick. Ebenso weiß Stay aus eigener Erfahrung, dass in den Schuppen auf der Anlage überwiegend landwirtschaftliche Güter der Raiffeisengenossenschaft umgeschlagen wurden. Die Rampe diente zum Be- und Entladen großer Waren.

„Die beiden Bahnübergänge trennten nicht nur die Bundesstraße B 44 und die Landstraße L 3111, sondern auch den alten Ortsteil von dem damals entstehenden Neubaugebiet im Osten“, erklärt Jürgen Stay. „Vom Stellwerk in der Falltorhausstraße wurden die Schranken, alle Weichen und Signale bedient, während sich in der Kornstraße ein reiner Schrankenposten befand.“ Auf der Strecke herrschte reger Dampfbetrieb. „Ich kann mich erinnern, als 1964 die erste elektrische Lok in Blau durch Groß-Rohrheim fuhr. Das war ein besonderes Erlebnis“, erzählt Stay. Neben der Hauptstrecke Mannheim – Frankfurt existierte für den Personenverkehr eine direkte Verbindung von Darmstadt nach Worms.

Das Modell des Bahnhofs hat Stay schon vor mehr als 25 Jahren fertiggestellt, es wurde auch schon in großen Anlagen als Modul eingebaut und ausgestellt. Um die drei Meter ist die Anlage lang, ein wenig komprimiert, damit der ganze Charakter ersichtlich wird. Im Originalmaß hätte sie sonst rund sieben Meter. Gemeinsam mit seinem Eisenbahnfreund Erich Watzka baute Jürgen Stay den Groß-Rohrheimer Bahnhof von der Zeit Anfang der 1960er Jahre im Schaufenster der Eulen-Apotheke auf. Dort ist sie bis Anfang Januar zu sehen.

Mit seiner Modellausstellung des Groß-Rohrheimer Bahnhofs möchte Jürgen Stay die älteren Bürger an diese Zeit erinnern und zudem den jüngeren Rohrheimern einen Blick zurück ermöglichen. str

