Groß-Rohrheim.Der TV Groß-Rohrheim veranstaltet in der letzten Ferienwoche, von 28. Juli bis 3. August, ein Sommerferien-Jugendzeltlager in Wiesenbach im Naturpark Neckartal-Odenwald. Der Zeltplatz liegt an einem alten Steinbruch, auf den angelegten Terrassen werden die Zelte aufgestellt. Eine geräumige Schutzhütte mit sanitären Anlagen und einem Aufenthaltsraum ist am höchsten Punkt des Zeltplatzes. Eine große Feuerstelle darf auch nicht fehlen. Nebenan ist eine große Wiese, die für alle möglichen Spiele genutzt werden kann. Für die Woche sind eine Fahrt an den Neckar mit Besuch einer Burg, eine Nachtwanderung, Geländespiele, eine Olympiade und Schwimmbadbesuche geplant. Ein Vortrupp startet schon einen Tag früher, um die Zelte und die Küche aufzubauen. Wer Lust hat, eine Woche in der Natur zu verbringen, kann sich bei Markus Pietschmann vom TV Groß-Rohrheim anmelden. Anmeldeformulare zum Ausdrucken gibt es auch online unter tv-grossrohrheim.de. red