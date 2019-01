Junge Tänzerinnen ganz vorne dabei

GROß-ROHRHEIM.Beim Neujahrsempfang ehrte die Gemeinde Groß-Rohrheim ihre im Jahr 2018 erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler. Bürgermeister Rainer Bersch, Horst Menger, stellvertretender Vorsitzender der Gemeindevertretung, und Moderator Ekkehard Faatz gratulierten 52 Keglern, Handballern, Badmintonspielern, Tänzerinnen, Schützen und Tischtenniscracks zu ihren Siegen.

Ekkehard Faatz führte in gewohnt lockerer Manier durch das umfangreiche Programm und hatte für jeden Sportler und seine Sportart interessante Fragen mitgebracht. Wer sich als schlagfertig erwies und mit Fachwissen aufwarten konnte, für den gab es kleine Überraschungspreise. So erhielt beispielsweise Gemeindeoberhaupt Rainer Bersch nach einer gelungene Antwort ein „Präsent für einen sauberen Bürgermeister“ – nützliche Utensilien zum Duschen.

Die Sportler des Tischtennisclubs, des Schützenvereins, des VfB Groß-Rohrheim und des TV Groß-Rohrheim erhielten Urkunden und Präsente aus der Hand des Gemeindechefs und den Applaus aller anwesenden Gäste als Lohn für errungene Erfolge.

Besonders herausragend: drei junge Damen aus Groß-Rohrheim, die für die TG Bobstadt als „Modern Dance Formation“ an den Start gingen und außerordentlich erfolgreich waren. Greta Klein, Laura Danda und Elisa Fries wurden mit ihrer Tanzgruppe „Mio“ nicht nur Hessenmeister in der Kinderliga, sondern auch Vizemeister im Deutschland Cup im Jazz- und Modern Dance und erreichten bei der Weltmeisterschaft in Polen einen sehr guten neunten Platz.

Moderator Ekkehard Faatz forderte die Nachwuchstänzerinnen dazu auf, so erfolgreich weiter zu tanzen, um sie auch in den kommenden Jahren immer wieder auszeichnen zu dürfen.

Bürgermeister Rainer Bersch wünschte allen Aktiven eine erfolgreiche, sportliche Zukunft und bezog in sein Dankeschön explizit alle Trainer und Betreuer auf Vereinsebene mit ein: „Gerade das ehrenamtliche Engagement in all unseren Vereinen ist der Nährboden eines erfolgreichen Miteinanders in einem funktionierenden Gemeinwesen.“

© Südhessen Morgen, Dienstag, 15.01.2019