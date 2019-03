Känguruinsel schließt

Keine Zukunft für den Indoorspielplatz: Ab April ist er geschlossen. © Glanzner

Groß-Rohrheim.Am Sonntag ist Schluss – nach 13 Jahren: Die Känguruinsel in Groß-Rohrheim macht zu. „Es sind schon viele Tränen geflossen“, sagt Inhaberin Claudia Glanzner. Sie zieht sich aus privaten Gründen zurück und hat keinen Nachfolger für den Kinder-Spielpark gefunden. „Es wird mir auch fehlen, das wird nicht einfach“, gibt Glanzner zu. Ihre Familie betreibt eine Metzgerei in Einhausen, wo sie sich künftig stärker einbringen werde. Parallel zur Arbeit in Groß-Rohrheim sei dies nicht mehr machbar.

Glanzner hat den 2700 Quadratmeter großen Spielpark die ersten sechs Jahre als Managerin geführt – als Angestellte des Unternehmens Otto Cosmetic in Groß-Rohrheim. Die gelernte Büro- und Kommunikationskauffrau hat sich in das fachfremde Metier erst einmal einarbeiten müssen. „So etwas zu führen, ist gar nicht so einfach, wie man denkt“, meint sie. Denn die Vorschriften für den Betrieb seien hoch, gerade was Sicherheit und Sauberkeit angehe. Nach einigen Jahren hat sie den Betrieb dann komplett übernommen und die beiden Etagen gemietet.

„Viele Kinder groß werden sehen“

Als mühsam empfand es Glanzner in den vergangenen Jahren vor allem, genug Personal zu finden fürs Wochenende. „Wir haben ständig neue Leute gesucht, die oft nach kurzer Zeit wieder abgesprungen sind.“ Meist arbeitete sie sonntags selbst im Spielpark. „Wir haben viele Kinder groß werden sehen in diesen Jahren und viele schöne wie traurige Geschichten erlebt mit unseren Gästen“, sagt sie wehmütig. Die wachsende Konkurrenz an Indoorspielplätzen in der Umgebung habe jedenfalls nichts mit der Schließung zu tun, bekräftigt Glanzner. „Das haben wir gar nicht groß gespürt, unsere Stammkunden kamen immer wieder.“ Zudem lag der Fokus anders als in anderen Hallen vor allem auf kleineren Kindern bis elf Jahre. Sie habe auch schon einige Briefe erhalten, in denen sie gebeten wird, doch bitte weiter zu machen. Doch das ist für Claudia Glanzner angesichts der Doppelbelastung keine Option. cos

