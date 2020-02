Kandidaten diskutieren

Groß-Rohrheim.Wer wird Bürgermeister in Groß-Rohrheim? Dies entscheiden die Wähler am Sonntag, 15. März. Beim Forum des „Südhessen Morgen“ am Donnerstag, 5. März, 19 Uhr, im Anbau der Bürgerhalle in Groß-Rohrheim können sich die Besucher ihre Meinung über die beiden Kandidaten bilden. Amtsinhaber Rainer Bersch will in die dritte Amtszeit gehen, Sascha Holdefehr fordert ihn heraus.

Redakteur Martin Schulte moderiert die Diskussion der beiden Kontrahenten. Diese müssen sich zahlreichen Fragen stellen – etwa zu bezahlbarem und betreutem Wohnen, zur Feuerwehr und zum Image der Gemeinde.

Fragen an Redaktion schicken

Rainer Bersch ist seit zwölf Jahren Bürgermeister der Gemeinde. 15 Jahre lang war er im Sozialamt tätig, ehe er 2008 als Nachfolger von Heinz Roos zum Rathauschef gekürt wurde – in der Stichwahl gegen den SPD-Kandidaten Karsten Krug. Sechs Jahre später gewann er die Wahl gegen Walter Öhlenschläger von den Freien Wählern. Nun bewirbt sich der 56-Jährige zum dritten Mal für den Chefsessel im Rathaus. Bersch ist SPD-Mitglied, tritt aber als unabhängiger Kandidat an.

Die SPD stellt wieder einen eigenen Kandidaten auf: Sascha Holdefehr kann auch auf die Unterstützung der Freien Wähler/Bürger für Groß-Rohrheim bauen. Er arbeitet als Finanzbeamter in Darmstadt und ist in der Gemeinde als Handballtrainer bekannt.

Fragen der Besucher sind willkommen. Wer diese vor Ort nicht selbst vortragen möchte, kann sie per E-Mail an redaktion.buerstadt@mamo.de schicken. Diese werden den Kandidaten im Laufe des Abends gestellt. cos

© Südhessen Morgen, Dienstag, 25.02.2020