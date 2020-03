Kandidaten vor der Kamera

Groß-Rohrheim.Die beiden Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Groß-Rohrheim, Herausforderer Sascha Holdefehr und Amtsinhaber Rainer Bersch, werden an diesem Donnerstag, 5. März, auf Einladung des „Südhessen Morgen“ bei einer Podiumsdiskussion aufeinandertreffen. Dies war – einer guten Tradition folgend – als öffentliches Bürgerforum gedacht. Doch aufgrund der aktuellen Entwicklungen wegen der Verbreitung des Coronavirus und entgegen unserer bisherigen Absicht wird die Veranstaltung nun nicht öffentlich stattfinden. Stattdessen wird das Gespräch unter der Leitung von Moderator Martin Schulte aufgezeichnet und auf der Internetseite dieser Zeitung in voller Länge zur Verfügung gestellt. Außerdem wird es eine gewohnt umfangreiche Berichterstattung in der Print- und Online-Ausgabe dieser Zeitung von diesem Aufeinandertreffen geben.

Fragen per E-Mail

Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Natürlich ist es jedermanns Angelegenheit, ob er aktuell eine Veranstaltung gemeinsam mit mehreren Hundert Gästen besucht. Da die Gesundheitsbehörden und das Robert-Koch-Institut indessen verstärkt zur Vorsicht mahnen und Maßnahmen treffen, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verzögern, hat die Redaktion des „Südhessen Morgen“ am Montag entschieden, die Veranstaltung als nicht öffentliches Redaktionsgespräch durchzuführen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Gleichwohl wollen wir die Kandidaten auch damit konfrontieren, wo unsere Leser in Groß-Rohrheim der Schuh drückt. Deshalb freut sich die Redaktion über Fragen per E-Mail, die Martin Schulte dann an Rainer Bersch und Sascha Holdefehr weiterreichen wird. Die E-Mail-Adresse lautet redaktion.buerstadt@mamo.de. bjz

