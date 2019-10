Kartoffelfest mit vielen Ständen

Groß-Rohrheim.Beim Bauernmarkt in Groß-Rohrheim dreht sich am Freitag, 25. Oktober, ab 14 Uhr alles rund um die „tolle Knolle“. Embachs Hoflädchen bietet verschiedene Kartoffelsorten. Der Lottoclub „6 Richtige“ hat eine Suppe nach Großmutter Art gekocht, dazu gibt es Kartoffelpfannkuchen und Apfelmus. Am Kuchenbüfett steht Nachtisch bereit. Familie Kübler ist mit Tee-, Kräuter,- und Gewürzmischungen dabei, ebenso wie das Weingut Vollmer und der Stammtisch um den Büttenhof. Wurst und Fleisch runden das Angebot ab. Beim Quitten- und Apfelsaftpressen ist ein Erlös von 1100 Euro zusammengekommen, informiert das Bauernmarktteam. Außerdem ist am 8. und 22. November die Kuchentheke frei geworden. Interessenten können sich melden unter 06245/57 26. red

