Kartoffeln im Mittelpunkt

Groß-Rohrheim.Trotz der steigenden Corona-Zahlen gibt es am Freitag, 23. Oktober, ab 14 Uhr wieder einen Motto-Wochenmarkt in Groß-Rohrheim, der die Kartoffel in den Mittelpunkt rückt. Vertreten sind die Stände des Hofladens Embach, des Büttenhofs sowie Küblers Tee- und Gewürzestand und Miederwaren. Die Metzgerei Volz hat Fleisch- und Wurstwaren von Tieren aus eigener Anzucht und Schlachtung zum Verkauf. Beim Einkauf soll ein Mundschutz getragen werden. Der Weinausschank der Familie Vollmer, die Kuchentheke sowie der Grillstand des Lottoclubs können aktuell aufgrund der bestehenden Corona-Vorschriften nicht betrieben werden. Das Bauernmarkt-Team hofft auf Verständnis der Kunden. Die Organisatoren bedanken sich auch bei allen Unterstützern des Apfel- und Quittensaftpressens. Es wurden fast 900 Euro Reinerlös erzielt, der an die Mucoviszidose-Stiftung überwiesen wird. red

