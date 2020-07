Die Feuerwehr Lampertheim hatte den Brand schnell im Griff. © Berno Nix

Lampertheim.Ein geschätzter Sachschaden von mehreren Tausend Euro ist am Samstagabend bei einem Kellerbrand in der Frohnhäuserstraße entstanden. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner des Einfamilienhauses waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, steht die Ursache des Feuers noch nicht fest. Ein technischer Defekt sei nicht auszuschließen. lex

© Südhessen Morgen, Montag, 27.07.2020