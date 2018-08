Kerwebaum fällt

Groß-Rohrheim.Noch jede Menge Energie bewiesen die Groß-Rohrheimer Borsch an einem ausgelassenen Kerwewochenende. Mit beherzten Schlägen wird zur Beerdigung der – mühsam aufgestellte – Baum gefällt. Damit ist erst einmal eine Woche Pause, bis die Nachkerwe ansteht. Die findet am Samstag, 25. August, ab 17 Uhr in der Rathausscheier statt. Dabei werden auch die Sieger des Umzuges prämiert, ebenso die Gewinner des Schätzspiels. red (Bild: Nix)

Info: Fotostrecke unter suedhessen-morgen.de

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.08.2018