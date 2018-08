Kerweborsch kämpfen mit dem Baum

Groß-Rohrheim.Spannend machten die Kerweborsch von Groß-Rohrheim das Aufstellen des Kerwebaums. Etwas länger als sonst dauerte das Hochstemmen des gut 25 Meter langen Monstrums. „Wir üben das vorher nicht, es muss vor Ort einfach klappen“, schmunzelte Sascha Drexler, Vorsitzender des Kerwe- und Traditionsvereins Rara. Nachdem der Baum stand, konnte das Freibier angestochen und die Kerwe eröffnet werden. Ebenso fiel die Startklappe für den ersten Bambini-Kerwelauf. Der Samstag ging mit dem Kerwetanz und der Showtime der Kerweborsch zu Ende.

„Den Baum haben wir auch selbst geschlagen“, informierte Drexler. Er sollte mindestens 20 Meter hoch sein. Befreit von den unteren Ästen bewegten die Borsch den Kerwebaum allein durch Muskelkraft in die Senkrechte. Zuerst zogen die jungen Männer noch den Kerwekranz über den Stamm in die Baumkrone, platzierten das Ende des Baums am Loch, in das er hineingestemmt werden sollte, machten die Seile fest, hoben den Baum ein wenig an und legten die Leitern an.

Die vordere Leiter sollte den Baum stabilisieren und mit den beiden hinteren Leitern, die am Baum nachgesetzt wurden, der Stamm immer weiter hochgehievt werden. In dieser Phase stockte die Fahrt gen Himmel etwas. Die Zuschauer hinter dem abgesperrten Bereich an der Bürgerhalle schauten gespannt zu und gaben von der Seitenlinie so manchen lautstarken Tipp.

Gut Ding braucht eben Weile und schließlich stand der Baum. Die Borsch freuten sich, kamen singend und Arm in Arm schunkelnd um den Baum zusammen. Eine Sektdusche für Baum und Borsch als Kerwetaufe durfte hierbei nicht fehlen.

Währenddessen hatte Bürgermeister Reiner Bersch bereits die Schürze für den Fassbieranstich umgehängt: Drei Schläge und das Freibier floss. Den ersten „großen Schluck“ nahm der Bürgermeister selbst, den gut gefüllten Humpen leerte er unter den anfeuernden Rufen der Kerweborsch und Zuschauer in einem Zug.

Ersatz für den Ortslauf

Vom Fassbieranstich ging es ein paar Schritte weiter zum Start des ersten Bambini-Kerwelaufs. „Die Kinder waren so traurig, dass in diesem Jahr der Ortslauf zum Maimarkt ausgefallen ist. Daher organisieren wir zur Kerwe einen Bambinilauf für Kindergarten- und Grundschulkinder“, erzählten Kerstin Buchner und Claudia Schüller vom Elternbeirat des Kommunalen Kindergartens.

In drei Gruppen konnten sich die Jungen und Mädchen nach Alter eintragen lassen. Die ganz Kleinen starteten mit ihren Laufrädern und absolvierten zwei Runden über die Wiese am Bürgerhaus und um das Feuerwehrgerätehaus herum. „Beim Ortslauf geht die Strecke über 800 Meter, hier sind es weniger“, so Buchner. Die Kindergartenkinder absolvierten rennend drei Runden und die Grundschüler vier Runden. Zur besseren Orientierung waren die Laufwege durch rote Umrandungen und Hütchen hervorgehoben. Insgesamt konnten 36 Teilnehmer verzeichnet werden. Alle Kinder bekamen eine Urkunde und einen Pokal.

Schließlich ging es ins Kerwedorf in die Bürgerhalle. Davor war ein Biergarten aufgebaut und eine Kerwemeile mit Fahr-, Schieß- und Süßigkeitengeschäften. Abends gab es Musik mit der Band „Sounds“ und die Showtime der Kerweborsch.

„Das Motto der Showtime ist immer geheim“, so Drexler. In diesem Jahr lautete es „Super Mario Borsch“. Super Mario und Bruder Luigi alias Borsch Dominik Hofmann und Jonas Hensel mussten die entführte Prinzessin Peach, gespielt von Rene Frank, aus den Klauen des Bobstädter Bowser befreien. Der böse Entführer wurde dargestellt von Francesco Silvani. Hierbei mussten sie lustige und bewegte Hindernisse überwinden.

Alle 23 Kerweborsch hatten einen Auftritt in dieser Geschichte. Am Ende standen sich die Guten und die Bösen bei einem Tanz-Wettkampf gegenüber, den die Super Mario Borsch mit ihrem Gefolge gewannen und so Peach nach Hause holen konnten.

© Südhessen Morgen, Montag, 20.08.2018