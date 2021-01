Kiesloch nach tödlichem Unglück abgeriegelt

Groß-Rohrheim.Der Ansturm aufs Badevergnügen in der Natur war in diesem Sommer größer als je zuvor. Coronabedingt blieben viele Freibäder zu, andere öffneten nur für eine begrenzte Anzahl an Besuchern. So strömten die Menschen an den Rhein und die Seen im Ried: Biblis und Groß-Rohrheim haben sogar beides, wobei das Baden im Fluss und in den Baggerseen, wo Kies abgebaut wird, grundsätzlich als gefährlich

...