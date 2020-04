Kinder lernen künftig im Büro

Groß-Rohrheim.Nach den Sommerferien dürften die meisten Groß-Rohrheimer Kinder mit dem Bus zur Schule fahren: Der Unterricht soll ab dem nächsten Schuljahr in der Schüco-Verwaltung stattfinden, wie Landrat Christian Engelhardt im Gespräch mit unserer Redaktion ankündigt. Und weil sich das Gebäude mitten im Gewerbegebiet befindet, hat die Betriebskommission mit dem Umzug auch den Schülertransport gleich mitbeschlossen.

Engelhardt hat die Pläne für das neue Schulhaus direkt vor sich liegen: Hochmodern sieht das Ganze aus, mit viel Glas und genug Platz für konzentriertes Lernen, Ausspannen und gemeinsames Essen. Die Arbeiten, die der Kreis geplant hat, sind umfangreich: Der denkmalgeschützte Altbau aus dem Jahr 1892 und der Schusterbau aus den 1960er Jahren bleiben erhalten und werden generalüberholt. Das Verbindungsstück dazwischen wird abgerissen. Allein diese Abbrucharbeiten verursachen laut Engelhardt so viel Lärm, dass die Klassen besser auswandern.

Zwei bis drei Jahre Bauzeit

Im Herbst soll es losgehen. Wie lange die Grundschule dann Baustelle bleibt, kann der Landrat nur schwierig beziffern. „Das kann von 24 bis 36 Monate dauern“, macht er deutlich. Noch sei kaum abzusehen, wie viele Schadstoffe sich in den Mauern und Decken befinden. Fest verbaut seien viele Stoffe zwar eher harmlos. Werden sie aber beim Bohren oder Abfräsen freigesetzt, sei das für die Bautrupps hochgefährlich: „Ausschlaggebend ist der Schadstoffgehalt in der Atemluft“, macht der Landrat deutlich. Und je aufwendiger die Schutzmaßnahmen, desto mehr ziehen sich die Arbeiten in die Länge. Dazu kämen die Unwägbarkeiten, die die Corona-Krise mit sich bringen könnte.

Nach aktuellem Stand der Planung sollen die Klassenzimmer bis zum Ende der Sommerferien in der Schüco-Verwaltung eingerichtet werden, nach den Ferien sollen die Schüler dann in ihr neues Domizil umziehen. Und danach kann’s dann losgehen mit Umbau und Abriss – immer unter dem Vorbehalt, dass es wegen der Corona-Krise nicht zu Verzögerungen kommt.

Wenn alles fertig ist, stehen für die Groß-Rohrheimer Grundschüler neben den neuen Klassensälen auch eine Mensa, eine Bibliothek, Räume für die Betreuung und auch ein Aufzug bereit. „Die Schule wird komplett barrierefrei“, kündigt Engelhardt an.

Um genug Platz zu schaffen, werde der Schusterbau „in seiner Größe gespiegelt“: Vor den langgestreckten Riegel aus den 60er Jahren kommt ein Neubau in etwa gleicher Abmessung – allerdings mit vielen Fenstern, die jede Menge Tageslicht in die Räume lassen. „In der Anmutung so ähnlich wie ein griechischer Tempel“, sagt der Landrat.

Großer Flur – neue Linden

Ein Flur soll beide Gebäudeteile verbinden. Damit verbessere sich auch die Brandschutzsituation. Der Schusterbau hat zwei Treppenhäuser, über die die Klassenzimmer jeweils direkt zu erreichen sind. „So hat man zu dieser Zeit eben gebaut“, erläutert Engelhardt. Mit dem zusätzlichen Flur gebe es künftig mehrere Fluchtwege.

Im Erdgeschoss des neuen Gebäudes plant der Kreis neben der Mensa auch einen Mehrzweckraum. Obendrüber sind Klassenzimmer vorgesehen. Es wird komplett neue Sanitärbereiche geben, ein großzügiger Pausenhof ist ebenfalls vorgesehen. Und auch die Namensgeber der Groß-Rohrheimer Grundschule – die Linden – finden auf dem Gelände wieder ein Plätzchen.

Die Kosten für Neubau und Sanierung beziffert die Kreisverwaltung auf 9 bis 10 Millionen Euro. Landrat Engelhardt geht aber davon aus, dass die 10 Millionen ausgeschöpft werden müssen. Bis die Kinder einziehen können, gehen noch mindestens zwei Jahre ins Land. Bis dahin können sie ausgiebig das Schüco-Gebäude erkunden.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 07.04.2020