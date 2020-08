Kinder zu Besuch bei den Langohren

Groß-Rohrheim.„Jetzt machen sie ihr Möhrengesicht“, riefen Maxine und Leni lachend, als ihnen ihre beiden Pflege-Esel für einen Tag die Möhren aus den Händen fraßen. Auf der „Kleinen Eselranch“ in Groß-Rohrheim verbrachten sie einen Nachmittag mit sechs weiteren Kindern.

Vier Stunden lang drehte sich alles um die sanften Langohren. Das Ferienangebot wird in den Sommerferien zwei Mal angeboten – angepasst an die Corona-Regelungen. „Wir sind aus der Winterpause direkt in Corona eingestiegen“, erinnert sich Melanie Prunzel, Besitzerin der Eselranch. Daher war es auch hier viele Monate ruhig, kein Osterferienspaß, keine Kindergeburtstags- oder Eselwanderungen.

„Es ist auch schade für die Kinder, daher biete ich erstmals in den Sommerferien zwei Nachmittag an“, erzählt Prunzel. Eine ganze Woche kann zudem in den Herbstferien gebucht werden.

Esel aus Pflegestellen

Das Angebot zog Tierfreunde aus der ganzen Region an. „Heute sind tatsächlich nur Kinder vor Ort, die schon mal bei mir waren, etwa auf Geburtstagen“, so die Inhaberin. Daher kannten sie sich schon etwas aus mit den vier Langohren, die die Eselranch bewohnen und dort ihr Leben genießen. Denn alle vier Tiere übernahm Prunzel aus Pflegestellen.

Sie stammen aus schlechter Haltung und haben teilweise keine guten Erfahrungen mit Menschen gemacht. Aus diesem Grund liegen Melanie Prunzel die Bedürfnisse der Tiere und der richtige Umgang mit ihnen besonders am Herzen. Diese Aspekte möchte sie an den Nachwuchs weitergeben. Die Esel haben bereits erkannt, dass Menschen auch gute Partner sein können und genießen es, wenn Menschen und vor allem Kinder um sie herum sind. Streicheleinheiten sind für Kinder und Tiere daher gleichermaßen angenehm.

„Die Kinder dürfen die Esel natürlich auch Pflegen und Striegeln“, berichtet Prunzel. Mit viel Hingabe säuberten und „kämmten“ die Teilnehmer die Tiere, welche die Aufmerksamkeit genossen und ab und zu eine Möhre erhielten.

Auf Tiere einlassen

Die Kinder hätten die Fellnasen am liebsten den ganzen Nachmittag nur gefüttert. „Aber nicht jetzt schon so viele Möhren, die Esel müssen noch etwas Arbeiten“, sagte Melanie Prunzel lachend. Denn auf je zwei Kinder und ihre tierischen Partner, wartete noch ein Hindernisparcours. Hierbei sollten sie gemeinsam durch und über Hindernisse kommen. „Das ist immer sehr interessant“, weiß Prunzel aus Erfahrung. Die Kinder müssten sich auf die Tiere einlassen, manchmal helfen schon Überredungskünste mit sanfter Stimme, manchmal bleiben sie aber auch stur stehen.

„Gerade bei hibbeligen Kindern, denen es nicht schnell genug gehen kann, sagt der Esel: Nö, jetzt kannst du warten, und rührt sich nicht von der Stelle“, erklärt Prunzel. Die Kinder bekamen die Langohren Monty, Peter, Benji und Elvis jedoch gut in den Griff. Zudem gab es Informationen zu den Tieren, ein Quiz und Basteleien mit Papptellern, aus denen ein Eselgesicht entstand.

Info: Infos unter www.kleine-eselranch.de

