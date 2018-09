Kinderbasar in der Kita

Groß-Rohrheim.Das Basarteam der kommunalen Kita Groß-Rohrheim plant für Sonntag, 28. Oktober, einen sortierten Herbst-/Winter-Kinderbasar im Hallenanbau der Bürgerhalle, Jahnstraße 9.

Von 14 bis 16 Uhr gibt es Kinder- und Babybekleidung, erstmalig Umstandsmode für die Herbst- und Wintersaison, Babybedarf sowie Spielzeuge aller Art. Interessierte Verkäufer und Helfer melden sich unter der E-Mail-Adresse Basar-Rohrem@gmx.de für eine Verkäufernummer oder eine Helferschicht an. Der Helfereinkauf findet zwischen 13 und 13.30 Uhr statt. Direkt im Anschluss können Schwangere in Ruhe stöbern und einkaufen. Die Nummernvergabe und der Versand der Teilnehmerlisten erfolgen bis Mittwoch, 24. Oktober, per E-Mail.

Die Teilnahmegebühr für Verkäufer beträgt 3 Euro oder einen Kuchen. Helfer dürfen kostenlos verkaufen. 15 Prozent des Verkaufserlöses werden als Spende für die Kita einbehalten. Es werden nur gut erhaltene und unbeschädigte Waren angenommen. Wer sich nach dem Einkauf mit Kaffee und Kuchen oder einer frischen Waffel stärken möchte, ist am Basartag im Tagescafé willkommen. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt’s unter dem Blogspot https://basarrohrem.blogspot.com. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 06.09.2018