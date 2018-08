Kindergärten sollen erweitert werden

GROß-ROHRHEIM.Drei Baumaßnahmen bestimmten die Tagesordnung des Ausschusses für Dorfentwicklung, Bau- und Umweltfragen in Groß-Rohrheim. Hauptamtsleiter Klaus Menger erläuterte die geplanten Baumaßnahmen der evangelischen Kirchengemeinde zur Erweiterung ihrer Kindertagesstätte.

Die Planungen sehen den Anbau eines zusätzlichen Gruppenraums, eines Schlafraums und die Einrichtung einer „Schmutzschleuse“ vor. Nach kurzer Diskussion empfahlen die Ausschussmitglieder einstimmig, der Beschlussvorlage der Verwaltung zuzustimmen. Sie sieht auch die vertragsgemäß vereinbarte Übernahme von 50 Prozent der nach Abzug aller Fördergelder verbleibenden Kosten vor. Konkrete Zahlen sollen bis zur Sitzung der Gemeindevertretung am 22. August von der Verwaltung vorgelegt werden.

Gesamtkosten von 600 000 Euro

Auch die Erweiterung der kommunalen Kindertagesstätte in der Mozartstraße stand zur Entscheidung an. Der Entwurf des Planungsbüros sieht einen zusätzlichen Kinderkrippenraum, einen Essensraums und einen zusätzlichen Raum für eine altersübergreifende Gruppe vor. Im Außenbereich soll nach der Abstimmung mit dem Jugendamt eine zusätzliche Toilettenanlage errichtet werden.

Die Gesamtkosten werden derzeit mit 600 000 Euro beziffert. Nach Abzug der fest eingeplanten Fördermittel in Höhe von 420 000 Euro verbleibt somit eine Summe von rund 200 000 Euro, die von der Gemeinde aufgebracht werden muss. Die Vertreter aller Parteien betonten die Notwendigkeit der anstehenden Maßnahmen und empfahlen der Gemeindevertretung unisono die Annahme der entsprechenden Beschlussvorlage der Verwaltung.

Umwidmung der KIP-Mittel

Mit einem zinslosen Kredit aus dem Komunalinvestitionsprogramm (KIP) in Höhe von 138 000 Euro hatten die Kommunalpolitiker ursprünglich beschlossen, Baumaßnahmen im Bahnhofsumfeld – etwa den Bau von Fahrradboxen und einem Wartehäusschen – in diesem Jahr zu realisieren. Da sich die Baumaßnahmen in diesem Bereich verzögern, schlägt die Verwaltung für das Jahr 2018 eine Umwidmung der Mittel vor. Denn die Gemeinde will nicht auf das gewährte Darlehen verzichten. Das marode Flachdach am Gemeindezentrum soll stattdessen erneuert werden.

Die grundhafte Erneuerung in diesem Bereich wird mit Gesamtkosten von etwa 200 000 Euro veranschlagt. Zusätzliche Finanzmittel sollen dafür im Haushalt eingeplant werden. Die Baumaßnahmen rund um das Bahnhofsareal will die Verwaltung dafür in den Haushalt für 2019 verschieben. Die entsprechende Beschlussvorlage der Verwaltung wurde für gut befunden und der Gemeindeversammlung zur Annahme empfohlen.

Vor der Diskussion und Abstimmung über Grundstücksangelegenheiten, die nichtöffentlich geführt wurde, informierte Bürgermeister Rainer Bersch darüber, dass die örtliche Postfiliale zum 30. November schließen wird. Die Post will sich um einen Nachfolger im Rahmen einer Post-Agentur in Groß-Rohrheim kümmern.

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.08.2018