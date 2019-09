Kirchenkabarett in Groß-Rohrheim

Groß-Rohrheim.Kirche und Kabarett – passt das zusammen? Pfarrer Maybach meint: „Unbedingt!“ Wie beides eine gelingende Einheit bilden kann, zeigt der bundesweit erfolgreiche Kirchenkabarettist in seiner Christlich Satirischen Unterhaltung, mit der er am 4. November, ab 19.30 Uhr, in der Rathausscheune Groß-Rohrheim gastiert.

Ingmar von Maybach-Mengede – so der vollständige Name – ist tatsächlich evangelischer Pfarrer. „Wort-zum-Sonntag-Show“ lautet der Titel seines neuen Programms. Darin gewährt er einen augenzwinkernden Blick hinter die kirchlichen Kulissen. Zudem schaffe er in gewohnt geistreicher Weise den „Brückenschlag zwischen Politik und Religion“, wie Kritiker lobend hervorheben. Selbst den Tod will er auf die Schippe nehmen, auch wenn dieser selbst ein Kabarettist nicht entkommen kann.

Der Abend könnte also ein großer Spaß für alle werden, die einen neuen Blick auf kirchliches Treiben und Selbstverständnis wagen wollen. Dabei müssten Besucher weder bibelfest noch fleißige Kirchgänger sein, um über die Ausführungen des Soziologen, Theologen und Kabarettisten lachen zu können.

„Don Camillo“ im Odenwald

Der Pfarrer stand als politischer Kabarettist bereits mit Bodo Wartke, Arnulf Rating, Urban Priol und Kurt Krömer auf der Bühne. Durch den Kontakt zum Babenhäuser Pfarrerkabarett während des Vikariates erfolgte der Wechsel zum Genre des Kirchenkabaretts. Seitdem haben ihn mehr als 80 000 Zuschauer erlebt.

Von 2007 bis 2011 war Maybach Pfarrer in Ueberau, dem „Roten Dorf“ im Odenwald, wie er berichtet. Als einziger Pfarrer in Deutschland habe er einem echten Kommunisten als Ortsvorsteher gegenüber gestanden – als „Don Camillo“ im Odenwald sozusagen. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 19.09.2019