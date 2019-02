Kita-Einweihung schon im September

Groß-Rohrheim.Die Gemeinde Groß-Rohrheim habe einen „Babyboom“ erlebt. So nannte es Bürgermeister Rainer Bersch bei einem Ortstermin mit Diana Stolz in der Kindertagesstätte der Gemeinde. Die Erste Kreisbeigeordnete, die zuständig ist für die Bereiche Jugend, Arbeit, Gesundheit und Verbraucherschutz, überbrachte einen Förderbescheid in Höhe von knapp 383 000 Euro.

Finanziert aus Bundesmitteln, soll die Kita einen weiteren Gruppenraum für 20 bis 25 Kinder und eine Mensa erhalten. Zudem wurde eine Matschschleuse, in der die Kinder nach dem Spielen im Freien ihre schmutzigen Schuhe und Kleider wechseln können, von Architekt Michael Kehl in Zusammenarbeit mit der Gemeinde geplant.

Auch die Kinderkrippe, in der Kinder ab einem Jahr betreut werden, soll durch einen Gruppenraum für zehn bis zwölf Kinder erweitert werden. Insgesamt wurden für die Baumaßnahmen 600 000 Euro veranschlagt. In Zeit knapper Haushaltskassen wird „das Geld dringend gebraucht“, erklärte Bürgermeister Rainer Bersch, der mit den Rathausmitarbeitern Steffen Linert und Klaus Menger gekommen war.

„Uns liegen schon einige Anmeldungen für den Herbst vor“, erklärte Linert. Sobald es die Wetterlage zulässt, soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Einweihung ist für September vorgesehen. „Wir schaffen das!“, zeigte sich Architekt Michael Kehl zuversichtlich. Leiterin Doris Eichenauer ist dann allerdings nicht mehr im Amt. Sie wird in der kommenden Woche in den Ruhestand verabschiedet.

Eichenauer hofft, dass es der Gemeinde gelingt, bis zur Einweihung mindestens eine weitere Erzieherin in Vollzeit zu finden. Denn: „Der Markt ist leer gefegt“, waren sich die Verantwortlichen einig. Doch auch hier gab sich Bürgermeister Bersch zuversichtlich: „Das wird uns auch gelingen, denn bei uns ist es ja richtig schön“, schaut er hoffnungsvoll in die Zukunft.

