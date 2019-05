Klassik und Jazz-Standards

Gross-Rohrheim.Die Musikkiste Groß-Rohrheim lädt am Dienstag, 6. Juni, wieder ein zur Offenen Bühne im Restaurant Zorbas. Ab 20 Uhr treten dort erneut Musiker der unterschiedlichsten Stilrichtungen auf. Der Eintritt ist frei.

Dan Vernon ist 18 Jahre alt, macht seit zehn Jahren Musik, kommt aus Winterbach bei Bad Kreuznach und hat vor knapp einem Monat sein erstes Mini-Album veröffentlicht. Das Kai Sprenger Trio aus Frankfurt spielt Jazz-Standards in eigener Interpretation. Der Frankfurter Songschreiber Marco Pleil sucht nach 14 Jahren in der Band „Cloudberry“ Veränderung und ist nun solo mit seiner elektrischen Gitarre unterwegs. Das Ben Kolloch Duo präsentiert mit Bass und Gitarre Klassiktiteln von Bach, Mozart und Chopin, die mit Improvisationselementen in Jazz-Manier gespickt sind. red

© Südhessen Morgen, Montag, 27.05.2019