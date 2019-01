Kleidung und Spielzeug rund ums Kind

Groß-Rohrheim.Am Sonntag, 17. März, findet im Hallenanbau der Bürgerhalle, Jahnstraße 9, von 14 bis 16 Uhr der nächste sortierte Kinderbasar statt. Zum Verkauf angeboten werden Kinder- und Babybekleidung sowie Umstandsmode für die Frühlings- und Sommersaison. Auch sonstiger Babybedarf und Spielzeuge aller Art können dort verkauft werden.

Helfereinkauf und Teilnahme

Wer selbst sein Hab und Gut dort verkaufen oder beim Aufbau mithelfen möchte, kann sich per E-Mail unter Basar-Rohrem@gmx.de für eine Verkäufernummer oder eine Helferschicht anmelden. Der Helfereinkauf findet am gleichen Tag zwischen 12.30 und 13 Uhr statt. Ab 13.30 Uhr können Schwangere in Ruhe stöbern und einkaufen. Die Nummernvergabe sowie der Versand der Teilnehmerlisten erfolgen bis Dienstag, 12. März, ebenfalls digital per E-Mail. Die Teilnahmegebühr für Verkäufer beträgt 5 Euro, für Helfer ist der Verkauf kostenlos.

15 Prozent der Erlöse vom Basarverkauf sollen als Spende für die Kindertagesstätte einbehalten werden. Angenommen und verkauft wird aber nur gut erhaltene und unbeschädigte Ware. Am Basartag können sich die Besucher und Helfer nach dem Einkauf mit Kaffee und Kuchen oder frischen Waffeln im Tagescafé stärken. red

Info: Mehr Informationen gibt es unter basarrohrem.blogspot.com

