Kleineres Kartoffelfest

Süßkartoffeln gedeihen inzwischen auch in der Pfalz. © dpa

Groß-Rohrheim.Noch weniger Stände hätten es auf dem Kartoffelmarkt am Freitag im Rathaushof von Groß-Rohrheim nicht sein dürfen: Gemüse- und Metzgerstand, der Odenwälder Imker und gleich am Eingang der Gewürzhändler. Die Corona-Pandemie hatte das allwöchentliche Ereignis aufs Minimalmaß geschrumpft, aber die Kunden freuten sich gleichwohl über die Möglichkeit, neben dem Wochenendeinkauf auch wieder Freunde und Bekannte zum Schwätzchen zu treffen, ganz diszipliniert mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz.

Geradezu schmerzlich vermisst wurden die „Sechs Richtigen“, an deren Imbiss-Stand es sonst im Herbst auch Kartoffelpuffer gab. Dazu hätte ein trockener Weißwein gepasst, aber der rheinhessische Winzer fehlte ebenso. Immerhin bot sich an Embachs Gemüsestand eine gute Auswahl an Kartoffeln von festkochend bis mehlig. Dazu sogar die etwas exotisch anmutenden Süßkartoffeln, die inzwischen auch schon in der Pfalz gedeihen. In Kleinmengen gab’s die Knollen fürs Sonntagsessen. Zudem wurden Bestellungen zum Einkellern angenommen. eib

© Südhessen Morgen, Montag, 26.10.2020