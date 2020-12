Kreis nimmt Radwege unter die Lupe

Groß-Rohrheim.Lange und ausgiebig diskutierte der Groß-Rohrheimer Bauausschuss über das Radverkehrskonzept des Kreises Bergstraße. Eine kleine Fachgruppe war im Sommer auf allen Radwegen im Kreis unterwegs gewesen und hatte sich Notizen gemacht. Diese Infos gingen in Wort und Bild den Kommunen zu. Für Groß-Rohrheim gab es fast ein Dutzend Veränderungsvorschläge.

Diese betrafen eine veränderte Beschilderung an den Radwegen oder zu Verbindungswegen in die Nachbarkommunen Gernsheim, Bensheim oder Einhausen. Ein Vorschlag beispielsweise betraf die Bibliser Straße, die in eine Fahrradstraße umgewandelt werden könnte. Der Ausschuss bevorzugte jedoch die Ausweisung eines auf der Fahrbahn markierten Radwegs von der Verzinkerei bis zur Bushaltestelle an der Bahnhofsunterführung.

Entfernt werden sollten die Sperre sowie das Hinweisschild „Radfahrer absteigen“ am Ende der Allee. Hier führt ein kurzer Verbindungsweg zum Radweg, der an der Bahnunterführung in der Kornstraße entlang läuft. Hier war sich der Ausschuss einig, dass die Schranke einen zusätzlichen Gefahrenpunkt darstellt. Das Schild soll daher bleiben. Das gleiche gilt für das Hinweisschild an der Querungshilfe in der Rheinstraße in Höhe der Tankstelle.

Überhaupt bemängelte die Kommission, dass einige Radwege in Groß-Rohrheim, die zugleich für Fußgänger ausgewiesen sind, viel zu eng gebaut seien. Das betreffe den Radweg entlang der Schücostraße sowie den Radweg in Richtung Klein-Rohrheim entlang der alten B 44. „Theoretisch müssten die Wege ausgebaut werden, aber wer soll das bezahlen?“, fragten Ausschussvorsitzender Kurt Kautzmann (CDU) sowie Bürgermeister Rainer Bersch übereinstimmend. „Dies von vornherein abzulehnen, macht keinen Sinn. Vielleicht sollten wir nach Lösungen suchen und dann Zuschuss-Anträge stellen“, erwiderte Walter Öhlenschläger (BfGR). Die Thematik wird den Ausschuss also weiterhin beschäftigen.

Haushalt knapp bestätigt

Mit knapper Zustimmung – einer Ja-Stimme bei vier Enthaltungen – votierte der Ausschuss für den Haushaltsentwurf. Wie Kämmerer Gerhard Henning erklärte, gibt es ein leichtes Plus von 7000 Euro bei den Schlüsselzuweisungen. Allerdings gibt es bei der Einkommenssteuer einen deutlich größeren Einbruch, als zunächst veranschlagt. Hier will sich Henning an den Zahlen des Hessischen Städte- und Gemeindebunds orientieren. So dürfte am Ende ein Fehlbetrag von 210 000 Euro im Haushaltsplan für 2021 stehen. Einsparungen gib es bei den Sachleistungen, denn der Neujahrsempfang, die Ferienspiele und auch der nächste Maimarkt finden – nach Auskunft des Bürgermeisters – wegen der Corona-Krise nicht statt.

