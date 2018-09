Groß-Rohrheim.„Kultur aktiv gestalten“: Dazu lädt die Musikkiste am morgigen Samstag, 22. September, 15 Uhr, in den Treff 21, Rheinstraße 21, in Groß-Rohrheim ein. Das Ziel beziehungsweise die Vision lautet: ein kulturell lebendiges und vielfältiges Groß-Rohrheim. Dazu bitten die Akteure um Ideen und Vorschläge bei der Informations- und Diskussionsveranstaltung.

„Jeder Verein muss sich ständig neu erfinden und erneuern – sonst bleibt alles beim Althergebrachten“, heißt es in der Mitteilung des Vereins Musikkiste. Dieser bietet ein Netzwerk von Kulturinteressierten – Kontakte in alle Kulturbereiche, eine gute Infrastruktur und Know-How für Veranstaltungen, Konzerte, Events und Parties. Die Mitglieder sind zudem offen für Neues.

Gemeinsam neue Aktionen starten

Die Akteure der Musikkiste wollen vor allem Jugendliche, junge Familien, Neubürger und alle diejenigen ansprechen, die den Verein und seine vielfältigen Veranstaltungen wie Rock am Grill, Gitarrenzauber, Offene Bühne oder Wohnzimmerkonzerte noch nicht kennen oder auch zukünftig selbst aktiv mitgestalten möchten. Wer Ideen und Lust hat, etwas Neues auszuprobieren und mitmachen möchte, ist willkommen. Die Vorstandsmitglieder Andreas Cuntz, Eberhard Petri, Rainer Bersch und Tom Kunzmann initiieren dieses Treffen, um die Aktivitäten vorzustellen. Dabei wollen sie mit Bürgern neue Ideen diskutieren und konkret neue Aktionen und Events starten. Sie hoffen, dass zahlreiche Interessierte zur Veranstaltung kommen. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.09.2018