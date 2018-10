Kusicka: Viele Lkw-Fahrer umgehen Mautstelle

Groß-Rohrheim/Biblis. Seit zwei Monaten nutzen die Kieslaster von Omlor in Groß-Rohrheim die neue Werks-zufahrt über Bibliser Gemarkung. Das Unternehmen hat die Zufahrt für rund 700 000 Euro finanziert, um die Anwohner an den Hauptverkehrswegen, Korn- und Speyerstraße, zu entlasten. „20 Jahre haben wir dafür gekämpft. Jetzt habe ich den Eindruck, die Leute merken gar nicht, dass sie in Betrieb ist“, meint Bürgermeister Rainer Bersch. „Ich wurde noch nicht darauf angesprochen.“

Die Lkw rollen nun über Bibliser Gemarkung auf die L 3261 zum Kieswerk. Dafür erhält die Gemeinde einen finanziellen Ausgleich: Das Nutzungsentgelt bemisst sich laut Bürgermeister Felix Kusicka nach Anzahl der Lkw, die unterwegs seien. Zur Höhe will er nichts sagen, weil dies in einem privatrechtlichen Vertrag geregelt sei. Bislang spüre die Gemeinde wenig von den Omlor-Lastern, meint Kusicka.

„Brennt uns unter den Nägeln“

Die Gemeinde kämpft derzeit allerdings auch mit ganz anderen Verkehrsproblemen: „Durch die neue Mautstelle in Höhe der Tankstelle haben wir seit Sommer viel mehr Schwerlastverkehr im Ort“, klagt Kusicka. Die Laster umgingen die Mautstelle, indem sie am Stadion nach Biblis hinein und am Kreisel wieder herausfahren. „Das brennt uns unter den Nägeln“, betont der Rathauschef.

Probleme gibt es auch in Groß-Rohrheim: „Action-Laster parken auf unserer Gemarkung - zum Teil das ganze Wochenende.“ Laut Bersch stünden diese vor allem in der Carl-Benz-Straße. Daneben lande oft jede Menge Müll auf dem Boden. „Wir kontrollieren jetzt die Frachtpapiere. Sie dürfen dort nur stehen, wenn sie eine Abladestelle vorweisen können“, sagt Bersch.

Aufatmen können die Groß-Rohrheimer, was die Sperrung der B 44 in Richtung Klein-Rohrheim angeht: Diese ist endlich Geschichte. Die Brücke über die Bahn ist instand gesetzt worden, seither rollen die Laster wieder am Ort vorbei. cos

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.10.2018