Landwirte beklagen Verlust von Flächen

Groß-Rohrheim.Mit dem geplanten Gewerbe- sowie Mischgebiet „Elf Morgen IV“ würde dem Beregnungsverband ein Tiefbrunnen verloren gehen, außerdem beklagen die Landwirte, dass sie erneut einen Verlust an Anbaufläche verkraften müssen. Darüber informierte der Architekt und Stadtplaner Lothar Mund den Groß-Rohrheimer Bauausschuss, der die Anregungen und Empfehlungen ausgewertet hat.

Das Kreisbauamt rät der Gemeinde, das Neubaugebiet in einem zweistufigen Verfahren zu realisieren. „Das hatten wir ohnehin vor“, sagte Mundt, als Grund nannte er mehr Rechtssicherheit. Außerdem soll in den Bebauungsplan mit aufgenommen werden, dass die Höhe der Einfriedigungen lediglich zwei Meter betragen darf. In den Vorgärten sind Schotter- und Kiesgärten untersagt, Steingärten mit Durchgrünung aber erlaubt. Da (Klein-)Gewerbe angesiedelt werden soll, werde die Größe von Werbetafeln reglementiert. Zur Diskussion kam im Ausschuss das Thema Dachbegrünung. Ausschussvorsitzender Kurt Kautzmann (CDU) will dies für Flachdächer zwingend vorschreiben, konnte sich aber nicht durchsetzen. Zum Thema Artenschutz wird laut Mundt noch eine Studie in Auftrag gegeben. Zudem fehle noch ein Bodengutachten wegen der Möglichkeit, Regenwasser versickern zu lassen.

Die Mitglieder des Ausschusses befürworteten die Erweiterung des Geltungsbereichs des B-Plans um 616 Quadratmeter. Dies beinhaltet die kleine noch zu realisierende Stichstraße auf dem heutigen Feld- beziehungsweise Radweg.

Ein Bürger sorgte sich um die maximale Länge von Gewerbegebäuden. Diese sollte zur angrenzenden Wohnbebauung nicht mehr als 20 Meter betragen. Im Norden des Baugebietes, dem reinen Gewerbegebiet entlang der Schücostraße, sollen auch 50 Meter lange Gebäude möglich sein. Im Gewerbegebiet sind Betriebswohnungen zulässig, aber nur eine pro Firma. mibu

