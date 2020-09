Leberkäse kommt gut an

So kann man Corona trotzen: Oktoberfest auf dem Bauernmarkt. © Burmeister

Groß-Rohrheim.Ein kleines, aber feines Oktoberfest hatte das Bauernmarktteam organisiert. Wegen der Corona-Pandemie gab es zwar nur wenige Sitzplätze beim Winzer Vollmer. Doch der verwöhnte seine Kunden mit kleinen bayrischen Schmankerln, Federweißem aus weißem Burgunder, Zwiebelkuchen sowie verschiedenen Rot-und Weißweinen.

Seit langer Zeit gab es auch wieder ein Angebot an der Kuchentheke. Diese Leckereien konnte man sich auch mit nach Hause nehmen. Rudi Morbitzer und Linda Akdemir hatten insgesamt 15 Kuchen und Torten gebacken und mitgebracht. Kaffee durfte nicht ausgeschenkt werden. Zum Oktoberfest passend gab es an der Kuchentheke auch bayrischen Leberkäse im Brötchen. Dieser war heiß begehrt und auch schnell ausverkauft.

So gestärkt konnten die Besucher dann ihre Wochenendeinkäufe auf dem Bauernmarkt erledigen: Eier, Nudeln, Obst, Gemüse, eingelegte Gurken und Marmelade gab es bei Embachs Hofladen. Mit dabei waren ein Tee- und Gewürzhändler aus Büttelborn, ein Honig-Verkäufer sowie Tischwäsche und Miederwaren. Das nächste Event ist dann am 9. Oktober an gleicher Stelle. Dann gibt es wieder frischen Quitten- und Apfelsaft. Wer einen Quittenbaum hat und dessen Früchte für das Saftpressen zur Verfügung stellen möchte, sollte sich rechtzeitig mit Christa Rupp (06245/5726) in Verbindung setzten. Das Ganze ist auch wieder für einen karitativen Zweck. Der nächste Themen-Bauernmarkt ist für den 23. Oktober terminiert. Dann steht die Kartoffel im Rathaus-Innenhof im Mittelpunkt. mibu

© Südhessen Morgen, Dienstag, 29.09.2020