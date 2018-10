„Letzte rote Hochburg gefallen“

Groß-Rohrheim. Dass die SPD hinter der CDU landet in Groß-Rohrheim, hätte Fraktionschef Horst Menger nun doch nicht erwartet, auch wenn er mit deutlichen Verlusten gerechnet hat. „Damit ist nun auch die letzte rote Hochburg im Ried gefallen“, sagte er gestern Abend nachdenklich. „Es war eine Bundestagswahl, die in Hessen stattgefunden hat“, meinte der der 51-Jährige Sozialdemokrat. „Denn es war ganz eindeutig eine Wahl gegen die große Koalition - nach den Bayern haben das nun auch die Hessen noch einmal deutlich gemacht.“

23,2 Prozent der Groß-Rohrheimer haben die SPD gewählt - elf Prozent weniger als vor fünf Jahren. Die CDU kommt auf 23,8 Prozent und verliert „nur“ gut fünf Prozent. Gut ein halbes Prozent liegen die Roten also hinter den Schwarzen. Ob’s das schon mal gab in Rohrem? „Mir gedenkt es nicht“, sagt Menger, „und ich werde bald 52 Jahre alt“. Er lacht - Galgenhumor. Immerhin kann er sich freuen, dass das Schreckgespenst große Koalition in Wiesbaden nicht wahr wird. „Das wäre der Untergang für die SPD gewesen.“ Eine Hoffnung hat der Fraktionschef: „Bei der Kommunalwahl wird es anders, davon gehe ich stark aus, da zählen kommunale Themen.“

Die Grünen, die keinen eigenen Ortsverband haben, schnitten in Groß-Rohrheim wie überall im Land sehr gut ab und konnten ihr Endergebnis um mehr als elf Prozent steigern. Ebenso im Trend liegt das gute Resultat der Alternative für Deutschland (AfD) mit fast 13 Prozent der Stimmen. Die Freien Wähler, traditionell stark in der Gemeinde, verlieren jedoch vier Prozent und kommen nur noch auf 6,2 Prozent. Der Vorsitzende Walter Öhlenschläger war gestern Abend nicht für eine Stellungnahme zu erreichen - ebenso wenig wie CDU-Fraktionschef Kurt Kautzmann.

Hartmann vor Heitland

Horst Menger hofft derweil, dass die SPD im Bund aus der Regierung ausscheidet. „Ich war von Anfang an gegen die große Koalition.“ Was seine Partei derzeit in Berlin treibt, bringt ihn auf die Palme. „Andrea Nahles lässt sich für Kompromisse feiern, die keine sind. Da fühlt man sich völlig veräppelt.“

Einen kleinen Trost gab es für Menger gestern Abend: Bei den Erststimmen liegt Karin Hartmann (SPD) mit 28 Prozent recht deutlich vor der CDU-Kandidatin Birgit Heitland. „Und das, obwohl Hartmann nur zwei Mal bei uns im Wahlkreis war.“ Denn der Zuschnitt hat sich geändert: Die Gemeinde zählt nicht mehr zum Wahlkreis West wie Bürstadt und Biblis, sondern neuerdings zum Wahlkreis Ost wie Bensheim.

Recht deutlich gesunken ist die Wahlbeteiligung um acht Prozent.

