Kaum hatte sich der Applaus von Eltern, Großeltern und kleineren Geschwisterkindern gelegt, ließen die Kunststücke der Jongleure den Atem stocken. Dabei wirbelten sie Reifen, Bälle und Tücher geschickt durch die Luft. Anschließend verblüfften die Magier mit ihren Tricks die Zuschauer. So zauberten sie ein Meerschweinchen herbei und verwandelten es anschließend in ein kuscheliges Häschen.

Kunststücke auf dem Drahtseil

Clowns brachten das Publikum zum Lachen. Dabei vermischte sich der Geruch von Heu. Stroh und Sägespänen mit dem Element Feuer, das unversehens als helle Fackel die Szenerie beleuchtete. Grazile Seiltänzerinnen – in weißen Tüllröckchen mit neckischen Sonnenschirm in der Hand – balancierten über das dünne Seil. Einer besonders begabten Artistin gelang es sogar, sich mit den Füßen in einer Radfelge stehend über das Seil zu bewegen.

In der Pause gab es Popcorn, Zuckerwatte, Würstchen, Getränke und Glitzerzauberstäbe. Ein wilder Trommelwirbel rief das Publikum auf die Plätze zurück. Es staunte über die dressierten Tauben und jubelte mutigen Akrobaten zu. Mit Mut und Körperbeherrschung bildeten sie eine beeindruckende Pyramide und betätigten sich als Fakire. Als wäre es das Normalste der Welt, legten sie sich mit freien Oberkörpern auf scharfe Glasscherben. Mit viel Applaus wurden aber auch Schlangentänzerinnen bedacht. Der Höhepunkt fand direkt unter der Zeltkuppel statt. Frei am Trapez hängend – und ohne Sicherung – zeigten die Groß-Rohrheimer Lindenhof-Artisten ihr Können.

„Es ist immer wieder ein wunderschönes Erlebnis für die Kinder und die Lehrer“, erklärte Schulleiterin Christiane Ritzert. Denn die talentierten Schüler hatten mit ihrer Begeisterung nicht nur sie angesteckt, sondern auch das Publikum, das zu zwei Vorstellungen eingeladen war. Am Ende der Vorstellung verabschiedeten die Erstklässler ihre Paten aus der vierten Klasse und übergaben Geschenke, die der Förderverein finanziert hatte.

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.05.2018