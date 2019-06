Lindenhofschule feiert Theater-AG

Groß-Rohrheim.Man nehme als Erfolgsrezept: eine ungewöhnliche Geschichte, skurrile Figuren, einen nervigen Prinzen samt Hofstaat, ein bisschen Jazz, Rap und ein paar Balladen. Dazu kommen die singende Tanne Douggy mit Burnout, Oberschönling Don Antello und Mama Königin. Letztere ist nahe der Verzweiflung: Denn ihr pubertierender Junior Prinz Owi will jeden Monat Weihnachten feiern und hat so gar keine Lust, sich auf sein königliches Amt vorzubereiten.

Beim Schulmusical „Prinz Owi lernt König“, das 16 Dritt- und Viertklässler der Groß-Rohrheimer Lindenhofschule mit Verena Kopp einstudiert hatten, ging es hoch her. Denn nicht nur die Untertanen hatten vom ständigen Weihnachtsstress die Nase voll. Auch die Königin hatte keine Lust mehr, ständig Plastik-Quietsche-Enten in Geschenkpapier zu packen. Es musste sich etwas ändern.

„Reisen bildet“, lautete die Parole der rasch einberufenen Konferenz. Denn obwohl die Staatskassen leer waren, sollte Owi auf Bildungsreise gehen. Also hieß es, Krone und Sonnencreme einpacken und sich auf eine Kamelreise nach Arabien begeben. Die 13 Kinder der Chor-AG der ersten und zweiten Klasse unter der Leitung von Anja Adam-Huber sorgten für schwungvolle Musikeinlagen bei der Reise in das ferne Land.

Dort traf der verspielte Owi nicht nur auf einen Paradiesvogel und ein Sternschnüppchen, sondern lernte auch noch Prinzessin Leila kennen. Zu ihr knüpfte er zarte Bande. Und zurück ging es samt Scheich, Prinzessin und Schatztruhe in heimatliche Gefilde. Mit dem Inhalt der Schatztruhe konnte die Königinmutter die Staatsfinanzen sanieren. Paradiesvogel und Don Antello machten eine Schönheitsfarm. So lautete am Ende das Fazit: „Bildung gelungen!“

Elternbeirat bewirtet Gäste

Während der Pause, bei der der Elternbeirat die Besucher der beiden Aufführungen mit Snacks und Getränken versorgten, wurden die Musicalbesucher mit Einlagen der 16-köpfigen Tanz-AG der zweiten und vierten Klasse unterhalten.

„Die Kinder haben mit verschiedenen vorbereitenden Übungen begonnen“, erzählte Schulleiterin Christiane Ritzert von den Vorbereitungen der Theater-AG. So lernten die Kinder, Gefühle zu zeigen und mit Stimme, Mimik und Gestik ihre Rollen in Szene zu setzen. Einmal wöchentlich hatten sie geprobt und auch für die Requisiten gesorgt. Doch nicht nur schauspielerisch waren sie gefordert, sondern einige mussten in ihren Rollen auch als Solo-Sänger überzeugen. Für ihre gelungenen Auftritte wurden die Kinder mit langanhaltendem Applaus von ihrem begeisterten Auditorium gefeiert. Fell

© Südhessen Morgen, Montag, 17.06.2019