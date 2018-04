Lob für gemeinsamen Einsatz der Wehren

Anzeige

Lob kam von Kreisbrandinspektor Wolfgang Müller sowie von den Stadt- und Gemeindebrandinspektoren der beteiligten Wehren. Auch die Zusammenarbeit mit dem Zugführer des Sanitätszuges Bergstraße, Alexander Kreidner, und Markus Stracke von der Technischen Einsatzleitung hatte gut funktioniert.

Echte Einsätze im Anschluss

Seinen Dank sprach auch Rainer Bersch, Bürgermeister von Groß-Rohrheim, den aktiv Beteiligten aus. Auch an die Firma Dest richtete er ein Dankeschön. Bei der Nachbesprechung im Gerätehaus merkte Bersch allerdings an, dass einiges am Ablauf verbessert werden könne. So sollte der Funkverkehr im Bedarfsfall möglichst nicht nur auf einer Frequenz stattfinden. Doch die aufgefallenen „Mängel“ sollen bei einer Nachbesprechung genau analysiert und der Sonderalarmplan danach entsprechend optimiert werden.

Pech hatten die Bürstädter Feuerwehrkräfte. Statt beim gemeinsamen Mittagessen die Kameradschaft mit anderen Freiwilligen zu stärken, löste die Brandschutzanlage des neuen REWE-Marktes in den Lächnern einen Fehlalarm aus. Statt kräftigender Kost eilten die Brandschützer zum vermeintlichen Unglücksort – freuten sich am Ende aber, dass sie nicht zum Einsatz kamen.

Dafür mussten die Bibliser Kameraden gegen 14.30 Uhr zu einem tatsächlich Einsatz ausrücken, wie Sprecher Ralf Becker berichtete: In einem Wochenendhaus am Riedsee war ein Wasserrohr im ersten Obergeschoss gebrochen, hatte das gesamte Wohnhaus überflutet und stand kniehoch im Erdgeschoss. Die Decke wurde dadurch so stark durchnässt, dass die Einsatzkräfte nicht nach oben konnten. Sie saugten das Wasser mit Pumpen aus dem Gebäude ab. Das Haus sei bis auf Weiteres unbewohnbar, berichtet Ralf Becker abschließend. Fell/red

© Südhessen Morgen, Montag, 16.04.2018