Respekt, Siegbert Ochsenschläger! Die Berufskollegen hier im Ried halten nahezu ausnahmslos zusammen in der Verteidigung ihrer intensiv betriebenen Landwirtschaft. Ihnen in aller Offenheit und Öffentlichkeit zu attestieren, dass sie die Anerkennung einer drohenden Klimakatastrophe verweigern, bedeutet mutige Überzeugung. Gleichermaßen wohltuend gestaltet sich der Besuch auf Ochsenschlägers Hof in Wattenheim. Ein Direktvermarkter, der sich von der Massenproduktion komplett verabschiedet hat. Und der sagt, der Misere der Preisdrückerei bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen könne nur der Verbraucher entgegenwirken.

Landwirten wie Ochsenschläger sind viele Verbraucher zu wünschen, die aus Überzeugung seine Kunden werden. Er wirtschaftet so naturverträglich wie möglich. Es ist jedoch nicht zu übersehen, dass das Wattenheimer Tier- und Pflanzenparadies nur eine Lösung im Kleinen sein kann. Es ist nicht beliebig zu vervielfältigen, bis daraus eine heile Welt entsteht. Denn erstens können sich viele Menschen Ochsenschlägers Ware nicht leisten, selbst wenn sie es wollten. Die Zahl der Arbeitnehmer in prekärer Beschäftigung ist beträchtlich. Und Ochsenschlägers Methode ist zweitens für den überschaubaren ländlichen Raum geeignet, kaum aber für Ballungsgebiete, die Entfernungen ins Grüne und die Masse an Bedarf betreffend.

Ja, es braucht die Bereitschaft des Verbrauchers, der Entstehung seiner Nahrung mehr Bedeutung beizumessen. Aber es braucht noch viel mehr den Mumm in Berlin und Brüssel, sich ordnungspolitisch gegen den fatalen Preiskampf der Lebensmittel-Riesen zu stellen. Bauern, die hier mitbieten wollen, müssen intensiv wirtschaften, mästen, düngen und Gift spritzen, was das Zeug hält. Und solche, die von EU-Mitteln spürbar profitieren wollen, müssen in der Fläche immer weiter wachsen. Das muss sich endlich ändern hin zur Förderung nachhaltiger(er) Produktion. Sonst ist für Bauern vom Schlage eines Siegbert Ochsenschläger schon bald kein Platz mehr.

