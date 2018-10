Lustige Reise ins Tomatenland

Groß-Rohrheim.Thommi Baake ist ein Multitalent. Der Autor, Schauspieler und Sänger gibt zu, immer ein bisschen spinnert und leicht verrückt zu sein. Seit 2004 schreibt er für Kinder und Erwachsene. In die Lindenhofschule von Groß-Rohrheim kam er schon zum zweiten Mal und begeisterte die Grundschüler nun mit Geschichten aus seinem fünften Kinderbuch „Fantastiolisch-verrücktische Märchen“.

Das Buch ist gerade erst erschienen. Darin kommen wieder Prinzessinnen, Prinzen und fantastische königliche Häupter vor. Baake nahm die Lindenhofschüler mit auf eine Reise in die Hauptstadt des Teelöffellandes und machte die Kinder mit einem unglücklichen Bewohner des Zauberlandes bekannt.

Sonnengelbvögel und Blauadler beschwor der Autor herauf und besuchte mit den Schülern das Zahlen- und Tomatenland. Mit urkomischer Mimik, verstellter Stimme und in verschiedenen Stimmlagen wurde im Land der Tintenkiller ein Lineal befreit. Hingerissen – manchmal sogar mit offenen Mündern lauschend – ließen sich die Schüler in der kleinen Bibliothek auch zum Mitsingen von Kettenliedern animieren und lachten über sinnfreie Textzeilen, die nicht enden wollten.

„Zur Aufrechterhaltung dieser tollen Tradition der Lesungen trägt besonders der Förderverein der Lindenhofschule bei, der diese ,Bonbons’ für die Kinder finanziert“, sagte Schulleiterin Christiane Ritzert dankbar. Organisiert hatte es die Lesebeauftragte Christine Jakob. Die Kinder durften Thommi Baake viele Fragen stellen. Sie wollten wissen, warum er Schuhe in verschiedenen Farben trägt – weil es ihm gefällt. Zudem interessierte es sie, wo er wohnt, welche Farbe sein Haus und das Auto haben.

Freiwillig verriet der lustige Autor, dass sein Sohn Tim Jähngen die Bilder für seine Bücher schafft. Nicht selten entstehen diese zu Hause am Küchentisch. In die Herzen der Schüler hat sich Baake mit seinen lustigen Geschichten in Windeseile gespielt.

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.10.2018