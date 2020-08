Mann ertrinkt im Groß-Rohrheimer Kiessee

Groß-Rohrheim.Am Samstagnachmittag ist ein Mann im Groß-Rohrheimer See ertrunken. Das bestätigt Bürgermeister Rainer Bersch auf Anfrage der Redaktion. Das Baden im Kiesloch ist verboten, weil die Firma Omlor dort Kies fördert, was zu gefährlichen Strömungen im Untergrund führt. Nach Angaben von anderen Gästen am See handelte es sich um einen Nichtschwimmer, der sich offenbar abkühlen wollte. "Doch an der

...