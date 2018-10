Markt um die tolle Knolle

Groß-Rohrheim.Beim Bauernmarkt am Freitag, 27. Oktober, ab 14 Uhr, in der Groß-Rohrheimer Allee, dreht sich alles um die Kartoffel. Embachs Hoflädchen hat verschiedene Sorten im Gepäck – ob festkochend oder mehlig. Dazu gibt es ein breites Angebot an Äpfeln und Kürbissen. Der Arbeitskreis Bauernmarkt lädt dazu ein, alles zu probieren und zu kaufen, was der Herbst zu bieten hat.

Wer die tolle Knolle direkt auf dem Markt probieren möchte, findet beim Lottoclub Kartoffelsuppe, Pfannkuchen und Apfelmus frisch zubereitet. Zum Nachtisch bietet die Fußballvereinigung BiNoWa eine leckere Auswahl an Kuchen und Torten.

Auf dem Kartoffelmarkt finden die Kunden auch Kräuter und Gewürze, frischen Honig, Tischwäsche und Miederwaren. Das Weingut Vollmer erlebt wöchentlich einen ansteigenden Kundenkreis, hier können Genießer verschiedene weiße und rote Tropfen probieren und leckeres Schmalzbrot dazu genießen.

Um die Bier-Liebhaber kümmert sich der Stammtisch rund um den Büttenhof, dazu schmeckt ein herzhaftes Fleischkäsebrötchen oder ein Stück Fleischwurst. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 23.10.2018