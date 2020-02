„Mit Lockerheit ins Spiel gehen“

Groß-Rohrheim.Die Situation ist alles andere als als rosig bei den Landesliga-Handballern des TV Groß-Rohrheim. Als Vorletzter steckt der letztjährige Aufsteiger mitten im Abstiegskampf und vor dem Heimspiel am Sonntag (16 Uhr) gegen den Drittletzten MSG Umstadt/Habitzheim ist man sich der Bedeutung dieser Partie durchaus bewusst. Doch von allzu großem Druck will TVG-Trainer Sascha Holdefehr nichts wissen: „Wir haben gut trainiert, die Stimmung ist gut und wir tun gut daran, mit der nötigen Lockerheit in dieses Spiel zu gehen. Wir müssen uns auf uns konzentrieren, müssen mit Spaß Handball spielen und dann werden wir auch die passende Leistung abrufen“, ist der erfahrene Übungsleiter überzeugt.

Positiv stimmt Holdefehr, dass sich in dieser Woche die beiden Langzeitverletzten Maniel Kohl und Sebastian Haas im Training zurückgemeldet haben. „Beide könnten am Sonntag spielen“, so der Coach, der aber gleich nachschiebt: „Wunderdinge können wir von ihnen natürlich nicht erwarten. Sie haben lange gefehlt, sind entsprechend weit von 100 Prozent entfernt.“

Sie könnten aber sehr wohl bei Kurzeinsätzen für Entlastung sorgen und gerade auch der Deckung die dringend benötigte Stabilität verleihen. Ebenfalls dabei sein wird wieder Oliver Sziebert, der in den letzten Monaten häufig beruflichbedingt passen musste. Bei Torhüter Alexander Wägerle schmerzt zwar noch die Schulter, er konnte aber ordentlich trainieren und wird gegen Umsatdt/Habitzheim im Kader stehen. Fehlen wird indes Jonas Ehlert, der als Schiedsrichter aktiv ist. Hinter dem Einsatz von Felix Stumpf, der noch an einer Bänderverletzung laboriert, steht noch ein Fragezeichen.

„Wir wollen ein gutes Spiel abliefern und danach mit unserer Leistung zufrieden sein. Wenn es so kommt und wir dennoch verlieren, muss man das akzeptieren“, weiß Holdefehr noch nicht so recht, mit welchem Gegner er es zu tun bekommt: „Umstadt ist eine zweite Mannschaft und da muss man immer damit rechnen, dass sie im Abstiegskampf Verstärkungen aus der Ersten erhalten. Wir tun aber gut daran, uns auf uns zu konzentrieren und nicht zu sehr auf den Gegner zu schauen.“

Nachfolger gesucht

Unterdessen laufen die Planungen für die kommende Runde beim TVG auf Hochtouren. Abteilungsleiter Hans-Peter Erlemann führt Gespräche bezüglich der Nachfolge von Sascha Holdefehr, der dem Verein schon vor Weihnachten mitgeteilt hat, dass er für die nächste Saison nicht mehr zur Verfügung steht. „In den nächsten drei bis vier Wochen wollen wir Nägel mit Köpfen machen“, erläutert Erlemann seinen Zeitplan, auch der Kader soll bis dahin festgezurrt werden.

„Wir müssen zweigleisig planen. Damit hatten bis ins erste Saisondrittel nicht gerechnet, aber damit müssen wir jetzt leben“, wäre es für den Abteilungsleiter „kein herber Rückschlag“, wenn es zurück in die Bezirksoberliga ginge. „Wir sind zweimal in Folge aufgestiegen. Wenn man aufsteigt, muss man auch damit rechnen, dass man absteigen kann.“ Die Flinte will Erlemann noch lange nicht ins Korn werfen: „Wir haben noch alle Chancen, was angesichts der vielen personellen Problemen, der langfristigen Ausfälle von einigen Leistungsträgern wie Sebastian Haas eigentlich beachtlich ist.“ Dabei lobt der Abteilungsleiter insbesondere die jungen Spieler: „Da wurden einige ins kalte Wasser geworfen, mussten früher als geplant Verantwortung übernehmen, haben aber ihre Sache richtig gut gemacht. Darauf können wir, darauf kann die Mannschaft stolz sein. Und egal in welcher Liga es sein wird: Wir werden mit diesen Jungs in der nächsten Runde viel Spaß haben“, ist ihm vor der Zukunft nicht bange. me

© Südhessen Morgen, Samstag, 29.02.2020