Müll und Falschparker am Kiessee

Groß-Rohrheim.Seit Ende Juni ist die Straße zum Groß-Rohrheimer Baggersee komplett gesperrt, auch an Wochentagen. Dennoch halten sich viele Autofahrer nicht an das Verbot. Und auch das Müllproblem besteht nach wie vor: Säckeweise räumen Helfer die Hinterlassenschaften der Badegäste weg. Mit konsequenten Kontrollen will das Rathaus für Besserung sorgen. Mehrere hundert Strafzettel sind mittlerweile verschickt.

Bei Temperaturen bis knapp an die 40 Grad sind die zahlreichen Seen in der Region äußerst beliebt – auch der Groß-Rohhreimer Baggersee. Doch der ist eben kein Badesee. Ein großer Teil davon ist offizielles Betriebsgelände der Firma Omlor, die hier seit Jahren Kies und Sand aus der Tiefe fördert.

Die Situation am Groß-Rohrheimer See war regelmäßig Thema in den politischen Gremien der Gemeinde. Vor allem fühlten sich viele Bürger belästigt und forderten ein härteres Vorgehen der Verwaltung.

Kein Durchkommen für Traktoren

Auch der Einsatz der Ordnungspolizei führte zu keiner großen Verbesserung. Teilweise wurde diese sogar bedroht. Vor zwei Jahren gab es dann ein absolutes Fahrverbot an den Wochenenden sowie an Feiertagen. So durfte die Speyerstraße an diesen Tagen nur bis zur Schranke an der Grillhütte befahren werden und auf der weiteren Zufahrt zum See wurden Parkverbotsschilder aufgestellt. Um dies zu kontrollieren, war der Einsatz einer Security-Firma notwendig geworden. Eine komplette Sperrung war – solange die Zufahrt zum Omlor-Werksgelände bestehen bleiben musste – nicht möglich. An heißen Tagen gab es oftmals auch kein Durchkommen für große landwirtschaftliche Fahrzeuge. Seit der Fertigstellung der neuen südlichen Omlor Zufahrt – über Bibliser Gemarkung – im vergangenen Jahr konnte Ende Juni nun die Vollsperrung der verlängerten Speyerstraße auch an Werktagen erfolgen. Nur noch Anlieger und Landwirte dürfen hier fahren.

„Wir mussten das in einzelnen Schritten machen. Das sieht die Straßenverkehrsordnung so vor“, erläuterte Bürgermeister Rainer Bersch. Dass die Zufahrt auch unter der Woche komplett gesperrt ist, soll verhindern, dass sich das Parkchaos in den Ort hinein verschiebt“, begründet er seine jüngste Anordnung, die der Rathaus-Chef als Ortspolizeibehörde durchführen darf.

Dennoch gab es etliche Autofahrer, die das Verbot ignoriert haben – trotz zahlreicher Verkehrsschilder, die „Durchfahrt verboten“ signalisieren. Nach Berschs Angaben wurden in den ersten zwei Wochen nach der Sperrung gleich 400 Fahrzeuge aufgeschrieben. Mittlerweile dürften es mehrere Hundert sein. Bußgelder werden folgen.

Ein Problem bleibt aber auch weiterhin bestehen: der viele Abfall, darunter auch reichlich Flaschen und Essensreste. Eine 450-Euro Kraft ist auch weiterhin jeden Montag beschäftigt, den Müll, der sich am Wochenende angehäuft hat, einzusammeln. An einem heißen Wochenende kamen zwölf 120-Liter-Säcke mit Müll zusammen – und das trotz des Fahrverbots.

Dazu kommt: Im Kiessee wird nach wie vor gebaggert, der feine Sand wird vor allem in der Bauindustrie benötigt. Zum Schwimmen ist das Gewässer deshalb ein gefährlicher Ort. Da kann es immer wieder dazu kommen, dass Teile der Uferzonen abrutschen. Durch die Tiefe und die unterschiedlichen Temperaturen können gefährliche Strömungen entstehen. Und am See gibt es keine Aufsicht. Bis bei einem Unfall Rettungskräfte eintreffen, kann es zu spät sein. Auch wenn die Groß-Rohrheimer Feuerwehr – eben für solche Fälle – seit einigen Monaten ein Boot in ihrem Bestand hat.

Im hinteren, älteren Teil des Kiessees war das Baden lange zumindest geduldet. Vor einigen Jahren hatte die Gemeinde einen kleinen Parkplatz mit Bäumen angelegt. Der wurde von Badewilligen gerne angenommen, schließlich hat der See eine gute Wasserqualität. Mittlerweile nimmt der Andrang allerdings größere Ausmaße an. Immer mehr ortsfremden Besucher – gesichtet wurden Autokennzeichen aus Darmstadt, Mannheim oder Mainz – fuhren beinahe zu jeder Tages- und Nachtzeit an den See. Hauptproblem war neben dem Lärm auch Müll und Unrat, der zurück blieb.

Die Verwaltung reagierte und stellte große Container und Hinweisschilder auf. Das Ergebnis: Unbekannte versuchten, darin ihren Hausmüll zu entsorgen. Die Container kamen weg – und in der Badesaison blieb der Müll wieder liegen. Auch das Aufstellen von kleinen Metallkörben führte zu keiner wesentlichen Verbesserung der Situation. Der Abfall wurde – immerhin teilweise in Säcke verpackt – drumherum gestapelt.

