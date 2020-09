Multifunktionsfeld erneut abgelehnt

Groß-Rohrheim.Ruhig und insgesamt mit nur wenigen Diskussionsbeiträgen verlief die Sitzung der Groß-Rohrheimer Gemeindevertretung mit zahlreichen Zuhörern in der Bürgerhalle. „Die Zufahrt zum Rhein bleibt vorerst geschlossen. Außerdem gibt es aktuell Gespräche mit der Firma Omlor, um die rechtliche Lage zu klären“, antwortete Bürgermeister Rainer Bersch auf zwei Anfragen der Freien Wähler. Die wollten unter anderem wissen, was mit dem Zaun rund um den Baggersee in Zukunft passiert.

Gesprächsbedarf gab es zum Multifunktionssportfeld, wobei SPD und Freie Wähler rasch ihre ablehnende Haltung erläutert hatten. Kurt Kautzmann (CDU) ging noch einmal auf eine Vielzahl von Vereinen ein, die das Projekt befürworten. Daher stellte die CDU gleich drei Zusatzanträge. Ziel dieser Anträge war es, die Beschlüsse vor den Sommerferien im Gemeindeparlament zurückzunehmen, um erneut über einzelne Maßnahmen wie Kleinsportfeld, Laufbahn, Boulebahn, Weitsprunganlage diskutieren zu können. Alle Anträge wurden mehrheitlich von SPD und Freien Wählern abgelehnt.

„Lasst uns endlich mit dem Winterrasenfeld beginnen“, sagte Horst Menger (SPD), und Walter Öhlenschläger (Freie Wähler) fügte an: „Sie haben nicht ein neues Argument vorgebracht. Das Multifunktionssportfeld schafft ja auch keine Hallenkapazitäten.“ Seiner Ansicht nach müsste über einen Hallenneubau nachgedacht werden. Der CDU-Antrag zur Errichtung eines Multifunktionsspielfelds wurde mit zwölf Nein-Stimmen abgelehnt.

Ein einstimmiges Votum gab es für die Aufhebung der Stellenbesetzungssperre (halbe Stelle) für den kommunalen Kindergarten. Ebenfalls einstimmig beschlossen und befürwortet wurde das Planfeststellungsverfahren zum Bau einer Gasnebenleitung zur Gasturbine am einstigen Kernkraftwerk Biblis. Einig fiel auch das Votum zur Änderung der Friedhofsordnung, wonach Grabsteine nicht aus Kinderarbeit stammen sollen.

Die zweijährige Testphase der verlängerten Buslinie 44 endet mit Ablauf des Jahres. Dies wurde mehrheitlich so beschlossen. „Ich denke, es ist das falsche Signal“, kritisierte Horst Menger (SPD). CDU und Freie Wähler fanden es wichtiger, den Haushalt zu schonen. Denn die verlängerte Buslinie von Klein- nach Groß-Rohrheim kostet jährlich rund 20 000 Euro. Zehn von 16 Gemeindevertretern beschlossen das Ende der Testphase.

© Südhessen Morgen, Samstag, 05.09.2020