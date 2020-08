Multifunktionsfeld wird abgelehnt

Groß-Rohrheim.Die Gemeinde Groß-Rohrheim hat vom Land Hessen 750 000 Euro bekommen. Dieser gemeinhin als Segen anzusehende Umstand dürfte, so scheint es, mehr und mehr zu einem Fluch werden.

Um eigentlich Zeit zu sparen, hatten der Bauausschuss sowie der Fachausschuss für Sport-, Kultur und Jugendfragen gemeinsam getagt. Doch die teilweise chaotisch verlaufende Marathonsitzung wurde um 22 Uhr nach drei Stunden Dauer abgebrochen und endete erneut ohne konkretes Ergebnis. Auch die anwesenden Vereinsvertreter, die zur Entscheidungsfindung eingeladen worden waren, wirkten etwas hilflos.

Zuvor hatte der Ausschuss, weil zweigeteilt, entschieden, den CDU-Antrag in mehrere Teile aufzuteilen. Zunächst ging es um das Multifunktionsspielfeld – eine Herzensangelegenheit der CDU. Nach über einer Stunde Diskussion wurde der Vorschlag von beiden Ausschüssen abgelehnt. Die angesprochenen Vereine erklärten bis auf eine Ausnahme, dass diese Anlage „zwar schön“ sei, sie aber nicht dazu beitrage, Hallenkapazitäten freizuschaufeln. Bauausschuss-Vorsitzender Kurt Kautzmann präsentierte noch einmal eine Chronologie der Beratungen. Die SPD sowie vor allem die Freien Wähler zeigten sich überrascht, denn für sie waren weite Teile des Antrags ja bereits vom Gemeindeparlament beschlossen. „Wir können hier nur über das Gesamtpaket beraten und beschließen, wenn wir vorher bereits Beschlossenes zurücknehmen“, sagten Walter Öhlenschläger, Svenja Banasiuk (beide BfGR) sowie Peter Hess (SPD). „Dann nehmen wir eben diese Entscheidungen zurück“, forderte Kautzmann.

Unter Punkt „B“ stellte Landschaftsarchitekt Rolf Schepp noch einmal den Plan zum neuen Sportstättenkonzept vor. Auch der bestand aus mehreren Einzelbereichen: dem Kleinsportfeld, der Verlegung des Weitsprungplatzes, dem Bewegungsparcours mit Laufstrecke sowie dem Winterrasenplatz. Schepp gab einen Überblick über die Planungskosten. Die Sanierung des Kleinsportfeldes hinter der Halle beispielsweise bezifferte er auf 334 000 Euro zuzüglich 8500 Unterhaltskosten pro Jahr. Hingegen würde ein neuer Rasenplatz etwa 50 000 kosten oder die einfache Sanierung 15 000 Euro betragen.

Auch um Schepps Vorschläge entbrannte eine heftige Diskussion. So wurde kritisiert, dass die Sanierung des Kleinsportfeldes keine neuen Hallenkapazitäten bringe. Aus Sicht des Landschaftsplaners werde die Nutzung des Winterrasenplatzes überbewertet. Bei extremer Kälte könne dort gar nicht gespielt werden. Der Platz, bereits beschlossen, soll von den Fußballern des FC Alemannia genutzt werden.

Inseln mit Sportgeräten

Rolf Schepp präsentierte dann das Konzept des Bewegungsparcours. Rund um den zukünftigen Winterrasenplatz soll eine 500 Meter lange Laufstrecke entstehen. An sie schließen sich vier kleine Inseln an, auf denen Geräte installiert werden, an denen man Sport treiben kann – ähnlich wie in der alla hopp!-Anlage in Bürstadt. Auch hier entbrannten in den beiden Ausschüssen wieder heftige Diskussionen über Standort, Art und Anzahl der Sportgeräte. Und auch darüber, ob das gesamte Areal oder nur der Winterrasenplatz eingezäunt werden soll. Die Gesamtkosten für den Winterrasenplatz betragen mit Umzäunung rund 315 000 Euro, so Schepp.

Kurt Kautzmann (CDU) erklärte, dass dies bereits Feinplanungen sind, die man jetzt nicht beschließen müsse. „Aber genau das muss doch der Herr Schepp wissen. Wir müssen ihm doch sagen, was er planen soll“, erwiderte Svenja Banasiuk. Letztlich gab es dann doch einen Beschluss. Die gesamte Thematik Sportstättenplanung obliegt nun nur noch dem Sport- und Kulturausschuss, der sich möglichst schnell noch einmal treffen soll, um endgültig über die Ausgestaltung zu beraten und dem Parlament eine Empfehlung zu geben. Dazu sollen Planer und Vereine erneut eingeladen werden.

