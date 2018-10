Musik der Hippies

Gross-Rohrheim.Die Offene Bühne steht am Dienstag, 6. November im Zeichen von Love & Peace, Jazzrock, Blues, Musik der 60er und 70er Jahre. Die Musiker wollen die Sonne scheinen lassen im dunklen November. Los geht es um 20 Uhr im Restaurant Zorbas in Groß-Rohrheim. Der Eintritt ist frei.

Unter dem Dach der New Deli Brothers haben sich altgestandene Musiker um Hans-Peter Drach neu zusammengefunden, um ihre Lieblingssongs zu recyclen. Sie bieten musikalische Delikatessen aus Amerika und sind Brüder, weil sie fast allesamt Ende der 1960er und Anfang der 1970er musikalisch geprägt wurden.

Herzenswunsch erfüllt

Manfred Beck macht mit dem Soloprojekt „Next stop is Woodstock“ einen musikalischen Abstecher in die Zeit der Blumenkinder, Hippies und Schlaghosen. Das Lampertheimer Urgestein Manfred „Männe“ Beck erfüllt sich damit einen kleinen Herzenswunsch. Nur begleitet von Westerngitarre und Blues Harp werden Erinnerungen an das legendäre Woodstock Musikfestival und die Ära der Love & Peace-Songs wach.

Die Band Morningdance aus Darmstadt hat sich nach dem zweiten Album der Jazzrock-Formation Spyro Gyra benannt. Der Name ist hier Programm. Die beiden renommierten Bluesmusiker Heike Ofenloch aus Bürstadt und Tom Matthes spielen auf der Offenen Bühne zum ersten Mal als Duo Heike & Tom zusammen. red

